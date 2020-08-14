В Германии признали, что ничего общего кроме "Северного потока-2" с Россией не имеют. Коллаж Обозревателя

В Германии не питают иллюзий относительно дружеских отношений с Россией, а поэтому поддержка кремлевского газопровода "Северный поток-2" – пожалуй, единственное, в чем сходится руководсто обоих стран.

К таким выводам пришли журналисты немецкой газеты Süddeutsche Zeitung, сообщила "Инопресса". Издание проанализировало недавнюю встречу руководителей МИД обоих стран Хайко Мааса и Сергея Лаврова.

Маас напомнил убийство в Тиргартене гражданина Грузии, которое привело к высылке Германией и Россией двух дипломатов с каждой стороны, и хакерскую атаку на Бундестаг, которую приписывают России.

Лавров в ответ контратаковал: "По его словам, в период с начала 2019 года по конец мая 2020 года российский координационный центр по компьютерным инцидентам зафиксировал 75 случаев кибератак на Россию, исходивших из "германского сегмента" интернета. В 65 случаях Россия обратилась к германским ведомствам, но получила ответ только в 7 случаях".

"Достаточно единодушными оба министра кажутся лишь в вопросе газопровода "Северный поток-2", строительство которого США хотят остановить на последних метрах с помощью санкций. Ни у одного государства "нет права диктовать энергетическую политику ЕС с помощью угроз", подчеркнул Маас. В этом он согласен с Хайко, сказал Лавров. Подобные санкции Россия считает такими же неправомерными, как и санкции ЕС в отношении России, добавил он, и единодушия снова как ни бывало", – отметило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 августа впервые участник проекта "Северный поток–2" компания Uniper заявила, что российский газопровод в обход Украины могут не достроить.

Россия объединилась с Германией вокруг завершения строительства газопровода "Северный поток-2", которому с помощью новых санкций противодействуют США. Об по итогам встречи с главой МИД Германии Хайко Маасом 11 августа заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.