Украина нарастит добычу газа: Гончарук поставил амбициозную задачу

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина будет наращивать добычу собственного газа.
На центральном уровне уже упрощены разрешительные процедуры, внедрены электронные аукционы и разработан комплекс законодательных изменений для "оживления" украинской газодобычи. Об этом глава правительства написал в своем Telegram-канале в четверг, 13 февраля.
Добыча газа в Украине
"К подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен "Инвестиционный атлас недропользователя", на который нанесли более 100 готовых к недропользования объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади. В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги", – написал Гончарук.
Отдельно он отметил, что Украина не продает сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Госгеонедрах заявили о намерении выставить на аукцион 169 участков недр полезных ископаемых.
Позже в "Нафтогазе" отметили, что Российская Федерация и ее крупнейшая газодобывающая компания "Газпром" спонсируют группы влияния, которые блокируют деятельность по добыче газа в Украине.
Президент Владимир Зеленский призвал американский бизнес добывать газ и нефть в Украине.
Польская компания PGNiG SA и группа "Энергетические ресурсы Украины" подписали соглашение о разведке и добыче природного газа во Львовской области.
В Верховной Раде предлагают создать "Фонд будущего". В нем в пользу украинцев, рожденных после 1 января 2021 года, хотят накапливать деньги от продажи ценных ископаемых, добытых в Украине.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Добыча газа" на OBOZREVATEL.