Украина нарастит добычу газа: Гончарук поставил амбициозную задачу

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина будет наращивать добычу собственного газа.

На центральном уровне уже упрощены разрешительные процедуры, внедрены электронные аукционы и разработан комплекс законодательных изменений для "оживления" украинской газодобычи. Об этом глава правительства написал в своем Telegram-канале в четверг, 13 февраля.

Добыча газа в Украине

"К подписанию готовятся 9 соглашений о распределении углеводородных недр, а также запущен "Инвестиционный атлас недропользователя", на который нанесли более 100 готовых к недропользования объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади. В феврале уже стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги", – написал Гончарук.

Отдельно он отметил, что Украина не продает сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами.

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