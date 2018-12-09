МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Два жутких убийства: Британия выдвинула против России новые громкие обвинения

16.4тЧитать материал на украинском

Россию подозревают в двух убийствах на территории Великобритании, которые могут быть связаны с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

К такому выводу пришли детективы, расследующие дело Скрипалей, передает The Times. Офицеры управления Скотланд-Ярда по контр-терроризму считают, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда происходили "подозрительные" смерти.

"Одна из линий расследования связывает агентов российской разведки, въезжавших в страну во время подозрительных смертей", - говорится в сообщении.

​Речь идет о бизнесмене Александре Перепеличном, который умер в 2012 году во время утренней пробежки около своего дома в пригороде Лондона, мужчине было тогда 44 года. Сначала полиция сообщила об инфаркте.

Новости
Британия подготовила удар по России: поименный список

Однако через два года после его смерти компания, в которой Перепеличный застраховал свою жизнь, инициировала расследование: в итоге в желудке бизнесмена было обнаружено ядовитое вещество, содержащееся в редком китайском растении гельземиум. Симптомы отравления этим веществом схожи с аритмией. Известно что Перепеличный помогал британским спецслужбам расследовать российские финансовые потоки.

И второй случай - смерть предпринимателя Скотта Янга, который выпал из окна своей квартиры в центре Лондона. Издание отмечает, что дела в этих двух убийствах переведут в категорию "подозрительных", когда начнется новый опрос свидетелей.

Два жутких убийства: Британия выдвинула против России новые громкие обвинения

iPress.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания потребовала от Евросоюза введения санкций против высокопоставленных руководителей ГРУ из-за отравления экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Напомним, что Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал – многие страны мира начали высылку российских дипломатов.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Место
АнглияЛондон
Теги
убийствоотравление
Поделиться в Facebook
28
Комментарии
13
20
Смешно
59
Интересно
1
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
кастрюлько скакун
кастрюлько скакун
Мосин Клим, ну то что северный габон - страна продажных и жадных дебилов. они уже давно поняли и вовсю пользуются этим
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рысин Алексей
Рысин Алексей
Странно , что предатели России дохнут только в Англии , в других странах и в России тоже перебежчиков берегут и хорошо кормят .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мосин Клим
Мосин Клим
когда эти толстозадые на западе поймут что раша это страна убийц？
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги