Два жутких убийства: Британия выдвинула против России новые громкие обвинения

Россию подозревают в двух убийствах на территории Великобритании, которые могут быть связаны с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

К такому выводу пришли детективы, расследующие дело Скрипалей, передает The Times. Офицеры управления Скотланд-Ярда по контр-терроризму считают, что сотрудники ГРУ приезжали в Британию в то время, когда происходили "подозрительные" смерти.

"Одна из линий расследования связывает агентов российской разведки, въезжавших в страну во время подозрительных смертей", - говорится в сообщении.

​Речь идет о бизнесмене Александре Перепеличном, который умер в 2012 году во время утренней пробежки около своего дома в пригороде Лондона, мужчине было тогда 44 года. Сначала полиция сообщила об инфаркте.

Однако через два года после его смерти компания, в которой Перепеличный застраховал свою жизнь, инициировала расследование: в итоге в желудке бизнесмена было обнаружено ядовитое вещество, содержащееся в редком китайском растении гельземиум. Симптомы отравления этим веществом схожи с аритмией. Известно что Перепеличный помогал британским спецслужбам расследовать российские финансовые потоки.

И второй случай - смерть предпринимателя Скотта Янга, который выпал из окна своей квартиры в центре Лондона. Издание отмечает, что дела в этих двух убийствах переведут в категорию "подозрительных", когда начнется новый опрос свидетелей.

iPress.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Великобритания потребовала от Евросоюза введения санкций против высокопоставленных руководителей ГРУ из-за отравления экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Напомним, что Скрипаля и его дочь отравили в Британии 4 марта нервно-паралитическим веществом "Новичок". Официальный Лондон заявил, что за этим стоит Москва. Несмотря на то, что Скрипалей удалось спасти, инцидент спровоцировал международный скандал – многие страны мира начали высылку российских дипломатов.