Медведев пожаловался на 'аморальный' отказ Запада снять с России санкции

В России назвали "аморальным" отказ стран Запада, Украины и Грузии снять с нее санкции под предлогом борьбы с пандемией коронавируса. Это требование Кремля было заблокировано на уровне ООН.

Об этом заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для журнала "Россия в глобальной политике". Россия попросила об отмене санкций в начале пандемии, но практически сразу получила отказ.

"Нас сразу же обвинили в том, что мы преследуем какие-то собственные интересы, хотя в резолюции речь шла не о России, а о тех государствах, которые находятся в крайне тяжёлом положении (например, о Венесуэле или Иране). США, страны ЕС, Великобритания, Украина и Грузия немедленно заблокировали в Генеральной ассамблее ООН проект российской резолюции. И это решение в период пандемии нельзя назвать иначе, как аморальным и безответственным", – пожаловался Медведев.

На эту новость отреагировали в соцсетях. "Оккупанты продолжают скулить от полезных санкций и выпрашивать их снятие", – высмеял в Twitter слова Медведева блогер Крымский Бандеровец.

Реакция на заявление Медведева

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший канцлер Германии и друг президента России Владимира Путина Герхард Шредер заявил, что ни один российский президент не отдаст аннексированный Крым Украине.

Также Шредер высказался за снятие санкций с России под предлогом помощи ей в борьбе с эпидемией коронавируса и уменьшения потерь экономики от карантина.

В Европе заявили, что снятие санкций с России остановит войну на Донбассе. Там считают, что РФ развязала войну просто потому, что опасается за свою безопасность.

США продолжат политику санкций в отношении России, которая развязала войну на Донбассе. Об этом стало известно после переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Послы стран-членов Евросоюза приняли решение продлить санкции против России за аннексию Крыма еще на один год. Они не прислушались к уговорам Кремля ослабить давление под предлогом борьбы с пандемией коронавируса.