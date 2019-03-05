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Зеленський розстріляв нардепів під пісню про кохання: спливло відео

3.4тЧитати матеріал російською

Для виходу в мережі студія "95 квартал" готує ролик, у якому відомий шоумен, кандидат у президенти України Володимир Зеленський розстрілює народних депутатів із серіалу "Слуга народу".

Як повідомляє "Страна", відео змонтоване з кадрів другого сезону серіалу про пригоди президента Василя Голобородька.

На записі показано, як після безуспішних спроб вмовити депутатів парламенту проголосувати за реформи, Голобородько розстрілює їх із двох укорочених автоматів.

У цей час звучить легендарна українська пісня про кохання Віктора Павліка "Ні обіцянок, ні пробачень", випущена ним ще в 1997 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
"Слуга Народу"
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Заебенский совсем рехнулоя!
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
"Укороченые" автоматы,это израильские пистолет пулеметы УЗИ,что очень символично в свете Бениной президентской кампании.Могли бы клоуну дать в руки ТАВОРы или ГАЛИЛы.ТАВОРы низзя-они на вооружении Нацгвардии Украины.Но смешно другое:актер с ярко выраженной семитской внешностью из израильских автоматов расстреливает украинский парламент.Однако...
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Яка низькопробна реклама у Зебе! На жаль вона розрахована і отримує відгук у частини " простого"( до безобразия) народу.Частенько чую , про те, що " треба всіх розстрілять"і ніхто не думає , що буде після " розстрілять".Про те, що нормальний світ припине з нами спілкуваться, інфляція буде як у Венесуелі і т.д.
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