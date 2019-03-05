Зеленський розстріляв нардепів під пісню про кохання: спливло відео

Для виходу в мережі студія "95 квартал" готує ролик, у якому відомий шоумен, кандидат у президенти України Володимир Зеленський розстрілює народних депутатів із серіалу "Слуга народу".

Як повідомляє "Страна", відео змонтоване з кадрів другого сезону серіалу про пригоди президента Василя Голобородька.

На записі показано, як після безуспішних спроб вмовити депутатів парламенту проголосувати за реформи, Голобородько розстрілює їх із двох укорочених автоматів.

У цей час звучить легендарна українська пісня про кохання Віктора Павліка "Ні обіцянок, ні пробачень", випущена ним ще в 1997 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Український олігарх Ігор Коломойський підтримав кандидата в президенти Володимира Зеленського і назвав його символом зміни поколінь.

Опитування показало, що в другому турі виборів зійдуться Володимир Зеленський і Юлія Тимошенко.

Також стало відомо, на кого рівняється кандидат у президенти України Володимир Зеленський.

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