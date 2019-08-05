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"Закапывали живьем": сеть шокировали развлечения россиян с женщинами

3.8т Читать материал на украинском

Странный пляжный конкурс на курорте Сочи (Россия) удивил пользователей сети.

Так, "Вести.Ru" опубликовали в Twitter видео соревнования между мужчинами по скорости закапывания жен. При этом девушек, согласно правилам конкурса, покрывали галькой с головой (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Как отметили журналисты, победитель соревнования справился с заданием за 10 секунд.

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"Закапывали живьем": сеть шокировали развлечения россиян с женщинами

Скрин видео

Интернет-пользователи раскритиковали организаторов, назвав конкурс идиотским и жутким.

"Довольно мрачный конкурс – закапывать живьем", "Дурдом", "Опыт не пропьешь! Это уже третья!" "А если бы это была теща, он бы сделал еще быстрее", "Выглядит жутко", "Дурацкий конкурс", "Кресты забыли с собой прихватить", – пишут в сети.

"Закапывали живьем": сеть шокировали развлечения россиян с женщинами

Скриншот

"Закапывали живьем": сеть шокировали развлечения россиян с женщинами

Скриншот

"Закапывали живьем": сеть шокировали развлечения россиян с женщинами

Скриншот

"Закапывали живьем": сеть шокировали развлечения россиян с женщинами

Скриншот

"Закапывали живьем": сеть шокировали развлечения россиян с женщинами

Скриншот

"Закапывали живьем": сеть шокировали развлечения россиян с женщинами

Скриншот

"Закапывали живьем": сеть шокировали развлечения россиян с женщинами

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети показали фото, на которых видно, во что превратилось море в аннексированном Крыму.

Ранее пользователей удивил огражденный колючей проволокой крымский пляж.

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