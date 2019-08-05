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"Закопували живцем": мережу шокували розваги росіян із жінками

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Дивний пляжний конкурс на курорті Сочі (Росія) здивував користувачів мережі.

Так, "Вести.Ru" опублікували в Twitter відео змагання між чоловіками зі швидкості закопування дружин. При цьому дівчат, згідно з правилами конкурсу, покривали галькою з головою (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Як відзначили журналісти, переможець змагання впорався із завданням за 10 секунд.

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"Закопували живцем": мережу шокували розваги росіян із жінками

Скрін відео

Інтернет-користувачі розкритикували організаторів, назвавши конкурс ідіотським і моторошним.

"Досить похмурий конкурс – закопувати живцем", "Дурдом", "Досвід не проп'єш! Це вже третя!" "А якби це була теща, він би зробив ще швидше", "Виглядає моторошно", "Безглуздий конкурс", "Хрести забули із собою прихопити", – пишуть у мережі.

"Закопували живцем": мережу шокували розваги росіян із жінками

Скріншот

"Закопували живцем": мережу шокували розваги росіян із жінками

Скріншот

"Закопували живцем": мережу шокували розваги росіян із жінками

Скріншот

"Закопували живцем": мережу шокували розваги росіян із жінками

Скріншот

"Закопували живцем": мережу шокували розваги росіян із жінками

Скріншот

"Закопували живцем": мережу шокували розваги росіян із жінками

Скріншот

"Закопували живцем": мережу шокували розваги росіян із жінками

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі показали фото, на яких видно, на що перетворилося море в анексованому Криму.

Раніше користувачів здивував огороджений колючим дротом кримський пляж.

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Теми
Літній відпочинок відпочинок
Місце
Росія Сочі
Теги
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