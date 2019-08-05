"Закопували живцем": мережу шокували розваги росіян із жінками

Дивний пляжний конкурс на курорті Сочі (Росія) здивував користувачів мережі.
Так, "Вести.Ru" опублікували в Twitter відео змагання між чоловіками зі швидкості закопування дружин. При цьому дівчат, згідно з правилами конкурсу, покривали галькою з головою (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
Як відзначили журналісти, переможець змагання впорався із завданням за 10 секунд.
Скрін відео
Інтернет-користувачі розкритикували організаторів, назвавши конкурс ідіотським і моторошним.
"Досить похмурий конкурс – закопувати живцем", "Дурдом", "Досвід не проп'єш! Це вже третя!" "А якби це була теща, він би зробив ще швидше", "Виглядає моторошно", "Безглуздий конкурс", "Хрести забули із собою прихопити", – пишуть у мережі.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот
У Сочі пройшов кумедний конкурс: чоловікам запропонували закопати дружин в пісок. Один хлопець впорався із завданням за 10 секунд. Так з таким азартом! Головне, щоб потім від дружини не потрапило 😄 pic.twitter.com/iDlqIbqdmg- Вести.Ru (@vesti_news) August 5, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі показали фото, на яких видно, на що перетворилося море в анексованому Криму.
Раніше користувачів здивував огороджений колючим дротом кримський пляж.
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