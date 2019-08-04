Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Курьезы

"Ф*шисты устроят новый Чернобыль!" В сеть попало эпичное видео из Донецка

433 Читать материал на украинском

В сети появилось архивное видео из Донецка, на котором запечатлили очередную безумную выдумку "ДНРовцев" о планах украинской власти.

Ролик опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer. "Пересматриваю архивы. Зацените, чем пугал Беня шахтёров в марте 2014 года. Так и хочется спросить: "Ну что, и как там сейчас с шахтами, которые не дали закрыть злобному Яценюку?" – подписал он пост.

На видео выступающий на сцене сообщил шахтерам о том, что появилась информация, что на тот момент премьер-министр Украины Арсений Яценюк хочет закрыть шахты в Донецке. По его словам, в них планируется хранить радиоактивные отходы со всего мира. "Цель этих фашистов – устроить нам новый Чернобыль!" – безумно кричал он со сцены.

Новости
Никакого перемирия: "Л/ДНР" развязали бои и обвинили ВСУ

"Ф*шисты устроят новый Чернобыль!" В сеть попало эпичное видео из Донецка

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Necro Mancer поделился в сети снимками тяжелой военной техники, которую террористы "ДНР" "засветили" на оккупированном Донбассе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Тег
ДНР
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel