"Ф*шисты устроят новый Чернобыль!" В сеть попало эпичное видео из Донецка

В сети появилось архивное видео из Донецка, на котором запечатлили очередную безумную выдумку "ДНРовцев" о планах украинской власти.

Ролик опубликовал в Twitter блогер Necro Mancer. "Пересматриваю архивы. Зацените, чем пугал Беня шахтёров в марте 2014 года. Так и хочется спросить: "Ну что, и как там сейчас с шахтами, которые не дали закрыть злобному Яценюку?" – подписал он пост.

На видео выступающий на сцене сообщил шахтерам о том, что появилась информация, что на тот момент премьер-министр Украины Арсений Яценюк хочет закрыть шахты в Донецке. По его словам, в них планируется хранить радиоактивные отходы со всего мира. "Цель этих фашистов – устроить нам новый Чернобыль!" – безумно кричал он со сцены.

Скриншот видео

Пересматриваю #архив'ы. Зацените, чем пугал Беня шахтёров в марте 2014 года. Так и хочется спросить: "Ну что, и как там сейчас с шахтами, которые не дали закрыть злобному #Яценюк'у?" https://t.co/HfsNJLu9tI #Донецк #Айо pic.twitter.com/SyBfx3Y7jt — Necro Mancer (@666_mancer) August 4, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, блогер Necro Mancer поделился в сети снимками тяжелой военной техники, которую террористы "ДНР" "засветили" на оккупированном Донбассе.

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