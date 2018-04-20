"Зад русского мира": в сети высмеяли неоднозначное фото главаря "ДНР"

Пользователей сети рассмешило фото главаря террористов "ДНР" Александра Захарченко, на котором он якобы высаживает деревья под охраной автоматчиков.

В частности, люди обратили внимание на постановку снимка и забавность его композиции. Фото опубликовали на странице "Hochu_domoy" в Twitter.

"Драгоценный зад охраняли?" — говорится в ироничной подписи к нему.

Подписчики также обратили внимание на весьма странное позирование Захарченко и расстановку его охранников и оставили под постом свои шутливые комментарии.

"Ну, судя по следам на земле — кого-то тащили и теперь закапывают", "А выглядит будто терпила копает себе могилу, а те две наблюдают, чтобы не сбежал", "И березка на могилке?", "И трое автоматчиков за фотографом следят", "А вдруг оттуда вылетит не только птичка?", "А вдруг кто покусится, зад — это любимая тема защитников русского мира", "Ты такой воюешь, а тебя два чекиста охраняют", — пишут они.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Захарченко застрял в лифте во время визита в общежитие в оккупированном Донецке.