"Орал и клял": Захарченко жестко оконфузился в Донецке

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко застрял в лифте во время визита в общежитие в оккупированном Донецке.

"Захарченко приезжал проверять общежитие в районе студгородка. По идее роспропагандистов, все должно было получиться тип-топ: на камеры было б сладкое заявление, мол, мы для тех, кто лишился жилья, смотрите, что построили. Сюжет сняли. Правда не сняли и чисто случайно забыли об одной детали. Перед съемками очередного популистского ролика его лондоничество (Захарченко. - Ред.) поссорилось с лифтом", - говорится в блоге Фашика Донецкого на "Обозревателе".

Захарченко застрял в лифте один, отмечает он.

"Честно, не знаю, на сколько похудел Захарченко, когда он понял, что лифт его вообще не уважает и выключился свет в кабине. Слышали когда-нибудь, как нежно и спокойно строитель кричит, когда роняет кувалду себе на мизинчик? То не крик, а шепот", - рассказал блогер.

Захарченко в темном лифте якобы "орал и клял все на свете так, как будто он увидел Яроша в кабине, который с хитрой ухмылкой тихонько сказал ему - ну всьо, приїхали".

В итоге лифт разблокировали за 3-4 минуты, а лидера террористов выпустили.

"Правда, жалко гражданских. Лифтеру не повезло больше всех - он из общежития уехал прямо на подвал признаваться во всех грехах, которые с него выбьют православные садисты. Со всех гражданских и вояк, свидетелей криков Захарченко, рожающего кирпичи в лифте, взяли подписки о неразглашении государственной тайны", - добавил Фашик Донецкий.

Как сообщал "Обозреватель", Захарченко торжественно представил автобусы под маркой "Донбасс", якобы собранные в Донецке, но оказалось, что машины полностью сделали в РФ.