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"Вставай, вставай!" У Москві намагалися воскресити Леніна в Мавзолеї

1.3тЧитати матеріал російською

Чоловік облив 14 березня Мавзолей Леніна оливковою олією і кричав: "Вставай", судячи з усього, адресуючи цей заклик покійному комуністичному вождю.

Громадянин був затриманий московськими поліцейськими, повідомляє "МК".

Як стало відомо, 37-річний москвич з'явився на Червоній площі близько 22:00. Він привернув увагу перехожих неадекватною поведінкою, загадковими промовами, а в якийсь момент витягнув з пакета оливкову олію і став поливати усипальницю. При цьому він кричав: "Вставай, вставай...".

Уточнюється, що чоловікові вдалося облити тільки бруківку, оскільки прохід до Мавзолею зараз закритий.

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Ленін у Мавзолеї

Ленін у Мавзолеї

Чоловіка відвезли в ОМВД по району Китай-місто, де опитали. Прояснити щось конкретне затриманий не зміг. За висновком прибулих медиків, пацієнт страждає розладом особистості і потребує психіатричної допомоги.

Комуністам таке завзяття не сподобалося. Секретар ЦК КПРФ Сергій Обухов заявив, що "в партії засуджують спробу вандалізму проти Мавзолею Володимира Леніна", додавши, що подібні акції повинні каратися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандист Володимир Соловйов назвав Мавзолей Леніна центром України.

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Особа
Володимир Ленін
Місце
РосіяМосква
Тег
Новини Росії
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Оливковое масло,срочно в список санкционных продуктов.... А то вон какие страшные вещи,с «внучатами ильича» происходят.. В сердце раисси,подлец подобрался... А еслиб керосин? Да к сцарю?
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минин евген
минин евген
кацапское быдло пачками сходит с ума, но упорно твердит: "санкции только на пользу". а что там со сруцким зодчим ваяющим свои шедевры из говна?
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Иванов Петр
Иванов Петр
минин евген, читай, мудак, внимательно. О санкциях знают только те, кто их сочиняет и такие жополизы, как хохлы! В России на это слово бо-о-о-о льшой "перец"По поводу этого идиотар-мудаков везде хватает. Вы пять лет поливаете хрюшу нектаром, а он принес вам войну, долги и зависимость, полный развал экономики и т.д! Батька Махно принес больше пользы, чем этот пить.
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