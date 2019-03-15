"Вставай, вставай!" У Москві намагалися воскресити Леніна в Мавзолеї

Чоловік облив 14 березня Мавзолей Леніна оливковою олією і кричав: "Вставай", судячи з усього, адресуючи цей заклик покійному комуністичному вождю.

Громадянин був затриманий московськими поліцейськими, повідомляє "МК".

Як стало відомо, 37-річний москвич з'явився на Червоній площі близько 22:00. Він привернув увагу перехожих неадекватною поведінкою, загадковими промовами, а в якийсь момент витягнув з пакета оливкову олію і став поливати усипальницю. При цьому він кричав: "Вставай, вставай...".

Уточнюється, що чоловікові вдалося облити тільки бруківку, оскільки прохід до Мавзолею зараз закритий.

Ленін у Мавзолеї

Чоловіка відвезли в ОМВД по району Китай-місто, де опитали. Прояснити щось конкретне затриманий не зміг. За висновком прибулих медиків, пацієнт страждає розладом особистості і потребує психіатричної допомоги.

Комуністам таке завзяття не сподобалося. Секретар ЦК КПРФ Сергій Обухов заявив, що "в партії засуджують спробу вандалізму проти Мавзолею Володимира Леніна", додавши, що подібні акції повинні каратися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандист Володимир Соловйов назвав Мавзолей Леніна центром України.

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