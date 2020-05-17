В воскресенье, 17 мая, исполнилось 10 лет со дня, когда в киевском парке Славы еловый венок упал на тогдашнего президента Украины Виктора Януковича.

Конфуз произошел во время церемонии возложения цветов к Могиле неизвестному солдату вместе с тогдашним президентом России Дмитрием Медведевым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как на Януковича упал венок

Венок сорвало со стойки порывом ветра как раз в тот момент, когда Янукович наклонил голову.

В течение нескольких секунд президент пытался самостоятельно бороться с венком, но впоследствии подбежали охранники и спасли его.

При этом венок, стоявший напротив Медведева, остался неподвижным, а сам российский президент сделал вид, что не заметил конфуза с Януковичем.

Примечательно, что после инцидента сотрудники пресс-службы президента Украины пытались заставить журналистов удалить видео "атаки" венка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал подробности курьеза: во время церемонии начался сильный ливень с ветром и градом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся