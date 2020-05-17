У неділю, 17 травня, виповнилося 10 років з дня, коли в київському парку Слави ялиновий вінок впав на тодішнього президента України Віктора Януковича.

Конфуз стався під час церемонії покладання квітів до Могили невідомому солдату разом з тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як на Януковича впав вінок

Вінок зірвало зі стійки поривом вітру якраз в той момент, коли Янукович нахилив голову.

Протягом декількох секунд президент намагався самостійно боротися з вінком, але згодом підбігли охоронці і врятували його.

При цьому вінок, який стояв навпроти Медведєва, залишився нерухомим, а сам російський президент зробив вигляд, що не помітив конфузу з Януковичем.

Примітно, що після інциденту співробітники прес-служби президента України намагалися змусити журналістів видалити відео "атаки" вінка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв подробиці курйозу: під час церемонії почалася сильна злива з вітром і градом.

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