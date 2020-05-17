Головна Новини
17 травня • оновлено в 20:01
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

Вінок проти Януковича: незабутньому відео виповнилося десять років

10.8т
Читати матеріал російською

У неділю, 17 травня, виповнилося 10 років з дня, коли в київському парку Слави ялиновий вінок впав на тодішнього президента України Віктора Януковича.

Конфуз стався під час церемонії покладання квітів до Могили невідомому солдату разом з тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Як на Януковича впав вінок

Як на Януковича впав вінок

Вінок зірвало зі стійки поривом вітру якраз в той момент, коли Янукович нахилив голову.

Протягом декількох секунд президент намагався самостійно боротися з вінком, але згодом підбігли охоронці і врятували його.

При цьому вінок, який стояв навпроти Медведєва, залишився нерухомим, а сам російський президент зробив вигляд, що не помітив конфузу з Януковичем.

Примітно, що після інциденту співробітники прес-служби президента України намагалися змусити журналістів видалити відео "атаки" вінка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв подробиці курйозу: під час церемонії почалася сильна злива з вітром і градом.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна Київ
Теги
курйоз президент
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
25
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Курйози

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 18 291.

    Вилікувалися: 5116. Померли: 514.

  • У світі захворіли понад 4,7 млн осіб, загинули – понад 313 тисяч.

  • В Іспанії рекордно впала смертність від коронавірусу – найнижча за 2 місяці.

  • Вчені назвали джерелом походження COVID-19 не ринок в Ухані, а людину.

  • Імунолог попередив Україну про інфекції, страшніші за коронавірус. Світу загрожує нова пандемія.

Новини

Топпублікації

Топблоги