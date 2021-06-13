В США запасной бортпроводник пытался выпрыгнуть из летящего самолета. Видео

В США самолету авиакомпании Delta пришлось сделать вынужденную посадку из-за поведения на борту запасного бортпроводника. Мужчина внезапно попытался открыть дверь прямо во время полета.

Рейс следовал из Калифорнии в Джорджию, сообщает CBS. Видео инцидента на борту опубликовали очевидцы инцидента в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

По словам пассажиров, мужчина по системе громкой связи приказал всем занять свои места и приготовиться одеть кислородные маски, а потом кинулся к двери. Летному экипажу пришлось сдерживать бунтовщика, пока пилот перенаправлял самолет для экстренной посадки в Оклахому.

Видео дня

На видео, опубликованных свидетелями, можно увидеть, как мужчина выкрикивает непристойности, когда несколько человек пытаются его удержать. Также слышно, как женщина в другой части самолета просит о помощи.

Бенджамин Керли, который поделился кадрами инцидента, рассказал, что находился в задней части самолета, когда услышал объявление от пилота: "все здоровые люди должны выйти в носовую часть, где возникла чрезвычайная ситуация". Но пока он добрался туда, члены экипажа заявили, что ситуация уже под контролем, и попросили пассажиров вернуться на свои места.

В Оклахоме бунтующего мужчину передали сотрудникам правоохранительных органов. Представитель Delta подтвердила, что пассажир, о котором идет речь, был дежурным очередным запасным бортпроводником компании.

"Спасибо экипажу и пассажирам рейса 1730 Delta, которые помогли задержать непослушного пассажира, когда самолет следовал в Оклахому. Борт приземлился без происшествий, а пассажир был изолирован правоохранительными органами. Мы приносим извинения нашим клиентам за задержку и любые дополнительные неудобства, которые это вызвало", – говорится в заявлении авиакомпании.

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