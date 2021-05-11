В России военный потерял сапог во время парада на Красной площади. Видео

Российский военный потерял сапог посреди Красной площади в Москве прямо во время парада по случаю 9 мая.

Курьезный момент случился на глазах многих очевидцев, которые сняли его на камеру. Видео в Telegram-канале опубликовал и офицер ВСУ Анатоле Штефан (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что сапог остался лежать на брусчатке после того, как там промаршировал строй. Потом один из российских военных подошел и забрал его с проезжей части.

Видео быстро распространилась по социальным сетям. Пользователи увидели в инциденте "плохой знак" и начали шутить по этому поводу.

Напомним: 9 мая в Москве прошел парад Победы, на который из зарубежных гостей появился только президент Таджикистана. В мероприятии приняли участие около 12 тысяч военнослужащих.

Тем временем в российском Кемерово во время парада ко Дню Победы загорелась одна из военных машин. По словам очевидца, техника не выдержала нагрузки, когда проезжала по Советскому проспекту.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин попал в курьез, открывая военно-морской парад ко дню ВМФ РФ в Санкт-Петербурге летом прошлого года.