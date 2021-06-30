В Кременчуге обокрали мужчину, который за свой счет ремонтировал дорогу. Фото

В Кременчуге неравнодушный житель города решил за свой счет залатать ямы на дорогах. Однако пока мужчина свозил на место ремонта все материалы, у него украли мешок цемента.

Об инциденте в Полтавской области рассказали в местном Telegram-канале. Пользователи сети добавили, что на помощь мужчине пришли другие жители города и злополучную яму все таки отремонтировали.

Ямы в районе Колесного завода в Кременчуге настолько достали одного из горожан, что тот решил залатать их самостоятельно.

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Для этого мужчина приобрел цемент, привез воду и поехал за песком. Вернувшись, он не нашел мешок с цементом - как оказалось, его украл водитель ГАЗели, который проезжал мимо.

После огласки в сети неравнодушные горожане пришли к помощь благодетелю и вместе приобрели стройматериалы.

Совместными усилиями участок дороги таки отремонтировали.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июня в Хмельницком на улице Черновола грузовой автомобиль провалился под асфальт на дороге.