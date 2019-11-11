В Китае нашли рыбу с "лицом человека". Видео

В Китае туристов напугала рыба, у которой выражение морды было похоже на лицо человека.
Как пишет Daily Mail, странного карпа обнаружили в окрестностях китайского города Куньмин в селе Миао.
У животного на голове образовались пятна из-за чего получилась иллюзия, словно у рыбы человеческое лицо – со ртом, носом и глазами. После увиденного туристы зареклись употреблять в пищу рыбные продукты.
Видео, что произвело жутковатое впечатление, стало вирусным в китайских соцсетях, а потом уже его перепостили во всем мире.
Рыба с "лицом человека"
Скриншот
Рыба с "лицом человека"
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ученые назвали самое жуткое и пугающее животное в мире.
В России нашли доисторическое животное с неповрежденным мозгом.
В селе на Полтавщине убили неизвестное дикое животное, которое пробралось в двор одного из жителей.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!