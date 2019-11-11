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12 ноября • обновлено в 02:10
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В Китае нашли рыбу с "лицом человека". Видео

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В Китае туристов напугала рыба, у которой выражение морды было похоже на лицо человека.

Как пишет Daily Mail, странного карпа обнаружили в окрестностях китайского города Куньмин в селе Миао.

У животного на голове образовались пятна из-за чего получилась иллюзия, словно у рыбы человеческое лицо – со ртом, носом и глазами. После увиденного туристы зареклись употреблять в пищу рыбные продукты.

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Видео, что произвело жутковатое впечатление, стало вирусным в китайских соцсетях, а потом уже его перепостили во всем мире.

Рыба с "лицом человека"

Рыба с "лицом человека"

Скриншот

Рыба с "лицом человека"

Рыба с "лицом человека"

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Китай
Теги
рыба животные
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