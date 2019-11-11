У Китаї знайшли рибу з "обличчям людини". Відео

У Китаї туристів налякала риба, у якої вираз морди був схожий на обличчя людини.
Як пише Daily Mail, дивного коропа виявили на околицях китайського міста Куньмін у селі Міао.
У тварини на голові утворилися плями через що склалася ілюзія, ніби у риби людське обличчя – з ротом, носом і очима. Після побаченого туристи зареклися вживати в їжу рибні продукти.
Відео, що справило моторошне враження, стало вірусним у китайських соціальних мережах, а потім уже його перепостили у всьому світі.
Риба з "обличчям людини"
Скріншот
Риба з "обличчям людини"
Скріншот
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