У Китаї знайшли рибу з "обличчям людини". Відео

У Китаї туристів налякала риба, у якої вираз морди був схожий на обличчя людини.

Як пише Daily Mail, дивного коропа виявили на околицях китайського міста Куньмін у селі Міао.

У тварини на голові утворилися плями через що склалася ілюзія, ніби у риби людське обличчя – з ротом, носом і очима. Після побаченого туристи зареклися вживати в їжу рибні продукти.

Новини В Індії чоловіка після зникнення знайшли у шлунку хижої риби

Відео, що справило моторошне враження, стало вірусним у китайських соціальних мережах, а потім уже його перепостили у всьому світі.

Риба з "обличчям людини" Скріншот

Риба з "обличчям людини" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Вчені назвали найстрашнішу тварина в світі.

У Росії знайшли доісторичну тварину з неушкодженим мозком.

У селі на Полтавщині вбили невідому дику тварину, яка проникла в двір одного з жителів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!