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12 листопада • оновлено в 02:11
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У Китаї знайшли рибу з "обличчям людини". Відео

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У Китаї туристів налякала риба, у якої вираз морди був схожий на обличчя людини.

Як пише Daily Mail, дивного коропа виявили на околицях китайського міста Куньмін у селі Міао.

У тварини на голові утворилися плями через що склалася ілюзія, ніби у риби людське обличчя – з ротом, носом і очима. Після побаченого туристи зареклися вживати в їжу рибні продукти.

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Відео, що справило моторошне враження, стало вірусним у китайських соціальних мережах, а потім уже його перепостили у всьому світі.

Риба з "обличчям людини"

Риба з "обличчям людини"

Скріншот

Риба з "обличчям людини"

Риба з "обличчям людини"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Китай
Теги
риба тварини
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