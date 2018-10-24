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''Украина'' оказалась Новокузнецком: в сети раскрыли фейк об ''укропах''- нацистах

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В сети раскрыли очередной фейк о нацистах в Украине.

Отредактированная свадебная фотография с людьми, вскинувшими руки в нацистском приветствии, оказалась сделана в российском Новокузнецке, пишет в Twitter Necro Mancer.‏

Флаг на снимке из черно-желтого имперского с помощью фоторедактора превратился в украинский.

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''Украина'' оказалась Новокузнецком: в сети раскрыли фейк об ''укропах''- нацистах

Свадьба в Новокузнецке

timeshola.ru

''Украина'' оказалась Новокузнецком: в сети раскрыли фейк об ''укропах''- нацистах

Фейковая свадьба "в Украине"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ опозорились фейком о катастрофе MH17 над Донбассом.

Читайте все новости по теме "Фейки российских СМИ" на OBOZREVATEL.

Темы
Фейки российских СМИроссийская пропаганда
Место
Россия
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сами перекрасили, сами разоблачили. Ни где не видел это фото в СМИ. Разница в том, что в РФ за это срок
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