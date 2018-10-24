''Украина'' оказалась Новокузнецком: в сети раскрыли фейк об ''укропах''- нацистах

В сети раскрыли очередной фейк о нацистах в Украине.

Отредактированная свадебная фотография с людьми, вскинувшими руки в нацистском приветствии, оказалась сделана в российском Новокузнецке, пишет в Twitter Necro Mancer.‏

Флаг на снимке из черно-желтого имперского с помощью фоторедактора превратился в украинский.

На днях долбоёбам скормили вкусное фото:

- Аряря, - сказали долбоёбы, - нацизм в Шумерии. Адын-адын!!!

- А снято в Новокузнецке? https://t.co/dcsF8OpPgr

- Аааа! Укропы в самом сердце Расеи-матучки!!!

- И в руках имперский флаг?! https://t.co/jS70gZIWxr

- ....#кормимватуговном pic.twitter.com/XRLQldBAqD — Necro Mancer (@666_mancer) 24 октября 2018 г.

Памятник Ленина в Новокузнецке

Свадьба в Новокузнецке timeshola.ru

Фейковая свадьба "в Украине"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ опозорились фейком о катастрофе MH17 над Донбассом.