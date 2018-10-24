''Украина'' оказалась Новокузнецком: в сети раскрыли фейк об ''укропах''- нацистах

В сети раскрыли очередной фейк о нацистах в Украине.
Отредактированная свадебная фотография с людьми, вскинувшими руки в нацистском приветствии, оказалась сделана в российском Новокузнецке, пишет в Twitter Necro Mancer.
Флаг на снимке из черно-желтого имперского с помощью фоторедактора превратился в украинский.
На днях долбоёбам скормили вкусное фото:— Necro Mancer (@666_mancer) 24 октября 2018 г.
- Аряря, - сказали долбоёбы, - нацизм в Шумерии. Адын-адын!!!
- А снято в Новокузнецке? https://t.co/dcsF8OpPgr
- Аааа! Укропы в самом сердце Расеи-матучки!!!
- И в руках имперский флаг?! https://t.co/jS70gZIWxr
- ....#кормимватуговном pic.twitter.com/XRLQldBAqD
Памятник Ленина в Новокузнецке
Свадьба в Новокузнецке
timeshola.ru
Фейковая свадьба "в Украине"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ опозорились фейком о катастрофе MH17 над Донбассом.
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