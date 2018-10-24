МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Курйози

''Україна'' виявилася Новокузнецьком: у мережі розкрили фейк про ''укропів''-нацистів

2.4тЧитати матеріал російською

У мережі розкрили черговий фейк про нацистів в Україні.

З’ясувалося, що відредагована весільна фотографія із людьми, котрі підкинули руки в нацистському вітанні, зроблена в російському Новокузнецьку, пише в Twitter Necro Mancer.

Прапор на знімку з чорно-жовтого імперського, за допомогою фоторедактора, перетворився в український.

Новини
''Вкидання і дезінформація'': історик розкрив фейк Кремля про Сенцова
Пам'ятник Леніна в Новокузнецьку

Пам'ятник Леніна в Новокузнецьку

''Україна'' виявилася Новокузнецьком: у мережі розкрили фейк про ''укропів''-нацистів

Весілля в Новокузнецьку

timeshola.ru

''Україна'' виявилася Новокузнецьком: у мережі розкрили фейк про ''укропів''-нацистів

Фейкове весілля "в Україні"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ зганьбилися фейком про катастрофу MH17 над Донбасом.

Читайте всі новини по темі "Фейки російських ЗМІ" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Фейки російських ЗМІросійська пропаганда
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
12
18
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Сами перекрасили, сами разоблачили. Ни где не видел это фото в СМИ. Разница в том, что в РФ за это срок
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
2 из 4 ответов | показать все
Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Poroshenko Petro, точно. И здание перекрасили, и памятник Ленину... Фашисты в путинской россии — самое обычное явление. Одни кремляди чего стоят.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Факторович Фактор
Факторович Фактор
Poroshenko Petro, Так для таких дебилов как ты дали ссылку в статье !!! А я тебе её ещё раз повторю ! https://timeshola.ru/zhizn/uzhasnye-svadebnye-fotografii.html … - ....#кормимватуговном
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Наші блоги