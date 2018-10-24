''Україна'' виявилася Новокузнецьком: у мережі розкрили фейк про ''укропів''-нацистів

У мережі розкрили черговий фейк про нацистів в Україні.

З’ясувалося, що відредагована весільна фотографія із людьми, котрі підкинули руки в нацистському вітанні, зроблена в російському Новокузнецьку, пише в Twitter Necro Mancer.

Прапор на знімку з чорно-жовтого імперського, за допомогою фоторедактора, перетворився в український.

Пам'ятник Леніна в Новокузнецьку

Весілля в Новокузнецьку timeshola.ru

Фейкове весілля "в Україні"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ зганьбилися фейком про катастрофу MH17 над Донбасом.