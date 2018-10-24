''Україна'' виявилася Новокузнецьком: у мережі розкрили фейк про ''укропів''-нацистів

У мережі розкрили черговий фейк про нацистів в Україні.
З’ясувалося, що відредагована весільна фотографія із людьми, котрі підкинули руки в нацистському вітанні, зроблена в російському Новокузнецьку, пише в Twitter Necro Mancer.
Прапор на знімку з чорно-жовтого імперського, за допомогою фоторедактора, перетворився в український.
Днями долбо**бам згодували смачне фото:— Necro Mancer (@ 666_mancer) 24 жовтня 2018 р.
— Аряря, — сказали долбо**би, — нацизм у Шумерії. Адин-адин!!!
— А знято в Новокузнецьку? https://t.co/dcsF8OpPgr
— Аааа! Укропи у самому серці Расєї-матучкі!!!
— І в руках імперський прапор?! https://t.co/jS70gZIWxr
— .... # кормімватуговном pic.twitter.com/XRLQldBAqD
Пам'ятник Леніна в Новокузнецьку
Весілля в Новокузнецьку
timeshola.ru
Фейкове весілля "в Україні"
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські ЗМІ зганьбилися фейком про катастрофу MH17 над Донбасом.
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