Указал на его место: Трамп унизил премьера Испании на G20. Видео

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Японии указал и. о. обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место и не захотел с ним вести разговор.

Подтверждающие кадры появились в испанских СМИ. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Санчес пожал руку американскому президенту и попытался завязать беседу, однако Трамп от него отмахнулся – указал пальцем на его место и пошел дальше. Премьер Испании в ответ только улыбнулся и сел.

Трамп унизил премьера Испании Скриншот из видео

Скриншот из видео

При этом, в испанском правительстве заверили, что все было иначе. По их данным, Трамп сказал в этот момент Санчесу, что ему нравится Испания, и его тон был крайне вежливым. Издание Pais пишет, что Трамп повел себя привычным образом и всего лишь сказал Санчесу: "У тебя хорошее место".

Отметим, Испания не является членом "Большой двадцатки", но участвует в заседаниях в Осаке как приглашенная страна.

Pedro Sánchez se ha ido a su sitio con una sonrisa tras el gesto burlón de Trump, que le ha mandado sentar https://t.co/oRfSsktsko pic.twitter.com/j9MmuG2H1X — EL PAÍS (@el_pais) 28 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президента России Владимира Путина на G20 заподозрили в паранойе – он пил напитки, которые привез с собой.

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