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Указал на его место: Трамп унизил премьера Испании на G20. Видео

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Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Японии указал и. о. обязанности премьер-министра Испании Педро Санчесу на его место и не захотел с ним вести разговор.

Подтверждающие кадры появились в испанских СМИ. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Так, Санчес пожал руку американскому президенту и попытался завязать беседу, однако Трамп от него отмахнулся – указал пальцем на его место и пошел дальше. Премьер Испании в ответ только улыбнулся и сел.

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Трамп унизил премьера Испании

Трамп унизил премьера Испании

Скриншот из видео

Указал на его место: Трамп унизил премьера Испании на G20. Видео

Скриншот из видео

При этом, в испанском правительстве заверили, что все было иначе. По их данным, Трамп сказал в этот момент Санчесу, что ему нравится Испания, и его тон был крайне вежливым. Издание Pais пишет, что Трамп повел себя привычным образом и всего лишь сказал Санчесу: "У тебя хорошее место".

Отметим, Испания не является членом "Большой двадцатки", но участвует в заседаниях в Осаке как приглашенная страна.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президента России Владимира Путина на G20 заподозрили в паранойе – он пил напитки, которые привез с собой.

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Тема
Саммит G20 в Японии
Персона
Дональд Трамп
Место
Япония
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