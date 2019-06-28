ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Курйози

Вказав на його місце: Трамп принизив прем'єра Іспанії на G20. Відео

2.9тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп на саміті G20 в Японії вказав в. о. обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчесу на його місце і не захотів із ним вести розмову.

Підтверджуючі кадри з'явилися в іспанських ЗМІ. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Санчес потиснув руку американському президенту і спробував зав'язати розмову, однак Трамп від нього відмахнувся – вказав пальцем на його місце і пішов далі. Прем'єр Іспанії у відповідь тільки посміхнувся і сів.

Новини
"Поплескав по плечу!" З'явилися перші подробиці зустрічі Путіна і Трампа на G20

Трамп принизив прем'єра Іспанії

Трамп принизив прем'єра Іспанії

Скріншот з відео

Вказав на його місце: Трамп принизив прем'єра Іспанії на G20. Відео

Скріншот з відео

При цьому, в іспанському уряді запевнили, що все було інакше. За їхніми даними, Трамп сказав у цей момент Санчесу, що йому подобається Іспанія, і його тон був вкрай ввічливим. Видання Pais пише, що Трамп повівся звичним чином і всього лише сказав Санчесу: "У тебе гарне місце".

Відзначимо, Іспанія не є членом "Великої двадцятки", але бере участь у засіданнях в Осаці як запрошена країна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президента Росії Володимира Путіна на G20 запідозрили в параної – він пив напої, які привіз із собою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Саміт G20 у Японії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Саміт G20 у Японії
Особа
Дональд Трамп
Місце
Японія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel