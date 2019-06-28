Вказав на його місце: Трамп принизив прем'єра Іспанії на G20. Відео

Президент США Дональд Трамп на саміті G20 в Японії вказав в. о. обов'язки прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчесу на його місце і не захотів із ним вести розмову.

Підтверджуючі кадри з'явилися в іспанських ЗМІ. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Санчес потиснув руку американському президенту і спробував зав'язати розмову, однак Трамп від нього відмахнувся – вказав пальцем на його місце і пішов далі. Прем'єр Іспанії у відповідь тільки посміхнувся і сів.

Трамп принизив прем'єра Іспанії Скріншот з відео

Скріншот з відео

При цьому, в іспанському уряді запевнили, що все було інакше. За їхніми даними, Трамп сказав у цей момент Санчесу, що йому подобається Іспанія, і його тон був вкрай ввічливим. Видання Pais пише, що Трамп повівся звичним чином і всього лише сказав Санчесу: "У тебе гарне місце".

Відзначимо, Іспанія не є членом "Великої двадцятки", але бере участь у засіданнях в Осаці як запрошена країна.

Pedro Sánchez se ha ido a su sitio con una sonrisa tras el gesto burlón de Trump , que le ha mandado sentar https://t.co/oRfSsktsko pic.twitter.com/j9MmuG2H1X - EL PAÍS (@el_pais) 28 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президента Росії Володимира Путіна на G20 запідозрили в параної – він пив напої, які привіз із собою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!