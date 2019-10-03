Трамп "потрогал" президента Финляндии перед камерами: в сети ажиотаж

Президент США Дональд Трамп оконфузился на встрече с лидером Финляндии Саули Ниинисте, потрогав его за колено.
Соответствующее видео распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видно, что после слов "Финляндия – счастливая страна" Трамп похлопал Ниинисте по ноге. Тому это явно не понравилось. Президент Финляндии показательно отмахнулся от коллеги.
Трамп угодил в конфуз с президентом Финляндии
Скриншот из видео
Трамп угодил в конфуз с президентом Финляндии
Скриншот из видео
Трамп угодил в конфуз с президентом Финляндии
Скриншот из видео
В сети инцидент стал поводом для шуток. "Как будет по-фински "харассмент"?", "Какой недотрога", "Ох уж эти скромные и холодные финны", "Любит мужиков пощупать", – написали в комментариях.
Отреагировал на конфуз и украинский политолог Алексей Голобуцкий, сопроводив фото подписью "Мне так одиноко. кстати, у тебя есть компромат на Байдена?"
Трамп снова оконфузился. Во время встречи с президентом Финляндии после слов "Финляндия — счастливая страна" он потрогал коллегу за колено. Саули Ниисте, судя по его реакции, этот жест не понравился pic.twitter.com/Jz1eGw3k01— НТВ (@ntvru) October 3, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в похожий конфуз попал президент Франции Эммануэль Макрон. Он трогал Трампа за колено перед камерами.
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