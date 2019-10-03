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3 октября • обновлено в 21:52
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Трамп "потрогал" президента Финляндии перед камерами: в сети ажиотаж

1.8т Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп оконфузился на встрече с лидером Финляндии Саули Ниинисте, потрогав его за колено.

Соответствующее видео распространили в соцсетях (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, что после слов "Финляндия – счастливая страна" Трамп похлопал Ниинисте по ноге. Тому это явно не понравилось. Президент Финляндии показательно отмахнулся от коллеги.

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Трамп угодил в конфуз с президентом Финляндии

Трамп угодил в конфуз с президентом Финляндии

Скриншот из видео

Трамп угодил в конфуз с президентом Финляндии

Трамп угодил в конфуз с президентом Финляндии

Скриншот из видео

Трамп угодил в конфуз с президентом Финляндии

Трамп угодил в конфуз с президентом Финляндии

Скриншот из видео

В сети инцидент стал поводом для шуток. "Как будет по-фински "харассмент"?", "Какой недотрога", "Ох уж эти скромные и холодные финны", "Любит мужиков пощупать", – написали в комментариях.

Трамп "потрогал" президента Финляндии перед камерами: в сети ажиотаж
Трамп "потрогал" президента Финляндии перед камерами: в сети ажиотаж
Трамп "потрогал" президента Финляндии перед камерами: в сети ажиотаж
Трамп "потрогал" президента Финляндии перед камерами: в сети ажиотаж
Трамп "потрогал" президента Финляндии перед камерами: в сети ажиотаж
Трамп "потрогал" президента Финляндии перед камерами: в сети ажиотаж

Отреагировал на конфуз и украинский политолог Алексей Голобуцкий, сопроводив фото подписью "Мне так одиноко. кстати, у тебя есть компромат на Байдена?"

Трамп "потрогал" президента Финляндии перед камерами: в сети ажиотаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в похожий конфуз попал президент Франции Эммануэль Макрон. Он трогал Трампа за колено перед камерами.

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Персоны
Дональд Трамп Саули Ниинистё
Место
США
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