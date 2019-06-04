Убаюкала: Трамп попал в новый конфуз с королевой Британии. Видеофакт

Американский президент Дональд Трамп попал в новый конфуз во время рабочего визита в Великобританию. В этот раз он вздремнул во время тоста королевы Елизаветы II.
Видео инцидента показал британский таблоид Mirror. Так, камеры зафиксировали сонного Трампа во время королевской речи об отношениях США и Великобритании. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Елизавета II подчеркнула, что британские компании в США предоставили работу миллиону американцев.
Дональд Трамп и Елизавета II
Монарх отметила общие ценности Великобритании и США и предложила встать и выпить тост за американского лидера.
После этих слов Трамп резко поднял голову вверх.
Дональд Трамп и Елизавета II
Скриншот с видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее торжественный обед с Трампом и королевой отказалась посещать герцогиня Сассекская Меган Маркл.
СМИ уверены, дело в том, что герцогиня Сассекская в период президентских выборов в США в 2017 году активно поддерживала кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, выступая против кандидатуры Трампа.
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