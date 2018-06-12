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"Худые и идеальные?" Трамп подколол Ким Чен Ына на исторической встрече

2.1тЧитать новость на украинском

Президент США Дональд Трамп во время исторической встречи с Ким Чен Ыном пошутил над северокорейским лидером.

Видео опубликовал в Twitter паблик Now This.

Инцидент произошел во время совместного рабочего ланча по окончании переговоров.

"Очень мило. Сделаем хорошее фото, народ? Что же, мы выглядим милыми, привлекательными, худыми и идеальными?" - спросил присутствующих американский президент.

После этого в кадре показали лицо северокорейского лидера, которое, по всей видимости, выражало недоумение.

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Тем не менее, Ын улыбнулся, позируя для фото. После этого Трамп поблагодарил всех собравшихся.

Отметим, что у Трампа и Ким Чен Ына на обед был коктейль из креветок с авокадо и манго. Основное блюдо — говяжьи ребрышки и свинина с жареным рисом Янчжоу.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время встречи стороны обсуждали ядерное разоружение Северной Кореи и налаживание отношений. Она продлилась 45 минут.

Персоны
Дональд ТрампКим Чен Ын
Место
Сингапур
Объекты
СШАСеверная Корея
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