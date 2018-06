"Худые и идеальные?" Трамп подколол Ким Чен Ына на исторической встрече

Президент США Дональд Трамп во время исторической встречи с Ким Чен Ыном пошутил над северокорейским лидером.

Видео опубликовал в Twitter паблик Now This.

Инцидент произошел во время совместного рабочего ланча по окончании переговоров.

"Очень мило. Сделаем хорошее фото, народ? Что же, мы выглядим милыми, привлекательными, худыми и идеальными?" - спросил присутствующих американский президент.

После этого в кадре показали лицо северокорейского лидера, которое, по всей видимости, выражало недоумение.

Тем не менее, Ын улыбнулся, позируя для фото. После этого Трамп поблагодарил всех собравшихся.

Отметим, что у Трампа и Ким Чен Ына на обед был коктейль из креветок с авокадо и манго. Основное блюдо — говяжьи ребрышки и свинина с жареным рисом Янчжоу.

Trump to photographers: Are you taking good pictures so we look 'nice and handsome and thin?'



Kim Jong-un: ... pic.twitter.com/9SupjgBxie