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"Худі та ідеальні?" Трамп підколов Кім Чен Ина на історичній зустрічі

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Президент США Дональд Трамп під час історичної зустрічі з Кім Чен Ином пожартував над північнокорейським лідером.

Відео опублікував в Twitter паблік Now This.

Інцидент стався під час спільного робочого ланчу після закінчення переговорів.

"Дуже мило. Зробимо гарне фото, народ? Що ж, ми виглядаємо милими, привабливими, худими і ідеальними?" - запитав присутніх американський президент.

Після цього в кадрі показали обличчя північнокорейського лідера, яке, очевидно, виражало здивування.

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Проте, Ин посміхнувся, позуючи для фото. Після цього Трамп подякував усім присутнім.

Відзначимо, що у Трампа і Кім Чен Ина на обід був коктейль з креветок та авокадо і манго. Основна страва - яловичі реберця і свинина зі смаженою рисом Янчжоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час зустрічі сторони обговорювали ядерне роззброєння Північної Кореї і налагодження відносин. Вона тривала 45 хвилин.

Особи
Дональд ТрампКім Чен Ин
Місце
Сінгапур
Об'єкти
СШАПівнічна Корея
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