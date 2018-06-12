"Худі та ідеальні?" Трамп підколов Кім Чен Ина на історичній зустрічі

Президент США Дональд Трамп під час історичної зустрічі з Кім Чен Ином пожартував над північнокорейським лідером.
Відео опублікував в Twitter паблік Now This.
Інцидент стався під час спільного робочого ланчу після закінчення переговорів.
"Дуже мило. Зробимо гарне фото, народ? Що ж, ми виглядаємо милими, привабливими, худими і ідеальними?" - запитав присутніх американський президент.
Після цього в кадрі показали обличчя північнокорейського лідера, яке, очевидно, виражало здивування.
Проте, Ин посміхнувся, позуючи для фото. Після цього Трамп подякував усім присутнім.
Відзначимо, що у Трампа і Кім Чен Ина на обід був коктейль з креветок та авокадо і манго. Основна страва - яловичі реберця і свинина зі смаженою рисом Янчжоу.
Trump to photographers: Are you taking good pictures so we look 'nice and handsome and thin?'- NowThis (@nowthisnews) 12 червня 2018 р
Kim Jong-un: ... pic.twitter.com/9SupjgBxie
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час зустрічі сторони обговорювали ядерне роззброєння Північної Кореї і налагодження відносин. Вона тривала 45 хвилин.