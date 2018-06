"Худі та ідеальні?" Трамп підколов Кім Чен Ина на історичній зустрічі

Президент США Дональд Трамп під час історичної зустрічі з Кім Чен Ином пожартував над північнокорейським лідером.

Відео опублікував в Twitter паблік Now This.

Інцидент стався під час спільного робочого ланчу після закінчення переговорів.

"Дуже мило. Зробимо гарне фото, народ? Що ж, ми виглядаємо милими, привабливими, худими і ідеальними?" - запитав присутніх американський президент.

Після цього в кадрі показали обличчя північнокорейського лідера, яке, очевидно, виражало здивування.

Проте, Ин посміхнувся, позуючи для фото. Після цього Трамп подякував усім присутнім.

Відзначимо, що у Трампа і Кім Чен Ина на обід був коктейль з креветок та авокадо і манго. Основна страва - яловичі реберця і свинина зі смаженою рисом Янчжоу.

