"Терпи, придурок!" Обиженного на Украину Царева подняли на смех в сети

Экс-нардеп от Партии Регионов, сторонник ''русского мира'' Олег Царев пожаловался в сети на то, что не желает находиться в списках "Миротворца" вместе с украинскими политиками и кандидатами в президенты.

"Не нарушайте нам компанию. Раньше на "Миротворце" были исключительно порядочные люди", – пожаловался он.

Правда, его стремления не только не вызвали одобрения, а и буквально взорвали пользователей.

Олег Царев "24"

"Терпи, придурок!", "Надо было историю учить!", "Так когда началась вторая мировая?" – потроллили его в комментариях.

Вычеркните меня с Миротворца! Не хочу быть с Коломойским и Тимошенко в одной компании! Обращаюсь к Порошенко. Создайте отдельно свой Миротворец для таких, как Коломойский. Не нарушайте нам компанию. Раньше на Миротворце были исключительно порядочные люди. https://t.co/cYHz8eH3H5 — Олег Царев (@OlegTsarov) 28 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыло видео с Царевым, где он назвал Украину богатой страной и расхвалил ее политику.

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