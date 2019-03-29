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"Терпи, придурок!" Обиженного на Украину Царева подняли на смех в сети

2.8тЧитать материал на украинском

Экс-нардеп от Партии Регионов, сторонник ''русского мира'' Олег Царев пожаловался в сети на то, что не желает находиться в списках "Миротворца" вместе с украинскими политиками и кандидатами в президенты.

"Не нарушайте нам компанию. Раньше на "Миротворце" были исключительно порядочные люди", – пожаловался он.

Правда, его стремления не только не вызвали одобрения, а и буквально взорвали пользователей.

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Олег Царев

Олег Царев

"24"

"Терпи, придурок!", "Надо было историю учить!", "Так когда началась вторая мировая?" – потроллили его в комментариях.

"Терпи, придурок!" Обиженного на Украину Царева подняли на смех в сети
"Терпи, придурок!" Обиженного на Украину Царева подняли на смех в сети
"Терпи, придурок!" Обиженного на Украину Царева подняли на смех в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети всплыло видео с Царевым, где он назвал Украину богатой страной и расхвалил ее политику.

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Персона
Олег Царев
Место
Украина
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Medved George
Medved George
Это ты порядочный человек? Как же тогда выглядят разные мудаки?
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Што?
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