"Терпи, придурку!" Ображеного на Україну Царьова підняли на сміх у мережі

Екс-нардеп від Партії Регіонів, прихильник ''русского міра'' Олег Царьов поскаржився у мережі на те, що не бажає бути в списках "Миротворця" разом із українськими політиками і кандидатами у президенти.

"Не порушуйте нам компанію. Раніше на "Миротворці" були винятково порядні люди", – поскаржився він.

Правда, його прагнення не тільки не викликали схвалення, а й буквально підірвали користувачів.

Олег Царьов "24"

"Терпи, придурку!", "Треба було історію вчити!", "То коли почалася друга світова?" – затролили його в коментарях.

Викресліть мене з миротворця! Не хочу бути з Коломойським і Тимошенко в одній компанії! Звертаюся до Порошенка. Створіть окремо свій Миротворець для таких, як Коломойський. Не порушуйте нам компанію. Раніше на миротворців були виключно порядні люди. https://t.co/cYHz8eH3H5 - Олег Царьов (@OlegTsarov) 28 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливло відео з Царьовим, де він назвав Україну багатою країною і розхвалив її політику.

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