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"Терпи, придурку!" Ображеного на Україну Царьова підняли на сміх у мережі

2.8тЧитати матеріал російською

Екс-нардеп від Партії Регіонів, прихильник ''русского міра'' Олег Царьов поскаржився у мережі на те, що не бажає бути в списках "Миротворця" разом із українськими політиками і кандидатами у президенти.

"Не порушуйте нам компанію. Раніше на "Миротворці" були винятково порядні люди", – поскаржився він.

Правда, його прагнення не тільки не викликали схвалення, а й буквально підірвали користувачів.

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Олег Царьов

Олег Царьов

"24"

"Терпи, придурку!", "Треба було історію вчити!", "То коли почалася друга світова?" – затролили його в коментарях.

"Терпи, придурку!" Ображеного на Україну Царьова підняли на сміх у мережі
"Терпи, придурку!" Ображеного на Україну Царьова підняли на сміх у мережі
"Терпи, придурку!" Ображеного на Україну Царьова підняли на сміх у мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі спливло відео з Царьовим, де він назвав Україну багатою країною і розхвалив її політику.

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Особа
Олег Царьов
Місце
Україна
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Medved George
Medved George
Это ты порядочный человек? Как же тогда выглядят разные мудаки?
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Lyakhov Yuri
Lyakhov Yuri
Што?
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