''Так кто олени?'' В сети высмеяли ''охотника'' Путина

Российские пропагандистские СМИ во всех красках показали, как президенту страны Владимиру Путину в Ханты-Мансийске подарили пояс оленевода. Эти публикации весьма расстроили пользователей в РФ.

Так, под соответствующим твиттом журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова они не жалели слов, чтобы выразить свое возмущение.

"У него целый край тонет с людьми и мостами, а он к чукчам-оленеводам поехал.Нормально", "Оленей целая страна, без пояса никак", "Пенсионеров, видать, еще не всех обобрал", — пишут россияне.

Владимир Путин в Ханты-Мансийске

Высмеял новый подарок Путину и украинский политолог Алексей Голобуцкий. "Интересно, кто назначен в почетные олени: Медведев или Шойгу?" - спросил он в своем Telegram.

В Ханты-Мансийске Путину подарили пояс оленевода: С березовыми ножнами и амулетами, приносящими удачу на охоте pic.twitter.com/A61mxDs8XX — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путина высмеяли за новую уловку с ростом во время визита в город Ханты-Мансийск.