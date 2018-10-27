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''Так кто олени?'' В сети высмеяли ''охотника'' Путина

11.6тЧитать материал на украинском

Российские пропагандистские СМИ во всех красках показали, как президенту страны Владимиру Путину в Ханты-Мансийске подарили пояс оленевода. Эти публикации весьма расстроили пользователей в РФ.

Так, под соответствующим твиттом журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова они не жалели слов, чтобы выразить свое возмущение.

"У него целый край тонет с людьми и мостами, а он к чукчам-оленеводам поехал.Нормально", "Оленей целая страна, без пояса никак", "Пенсионеров, видать, еще не всех обобрал", — пишут россияне.

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Владимир Путин в Ханты-Мансийске

Владимир Путин в Ханты-Мансийске

Высмеял новый подарок Путину и украинский политолог Алексей Голобуцкий. "Интересно, кто назначен в почетные олени: Медведев или Шойгу?" - спросил он в своем Telegram.

''Так кто олени?'' В сети высмеяли ''охотника'' Путина
''Так кто олени?'' В сети высмеяли ''охотника'' Путина
''Так кто олени?'' В сети высмеяли ''охотника'' Путина
''Так кто олени?'' В сети высмеяли ''охотника'' Путина
''Так кто олени?'' В сети высмеяли ''охотника'' Путина
''Так кто олени?'' В сети высмеяли ''охотника'' Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, Путина высмеяли за новую уловку с ростом во время визита в город Ханты-Мансийск.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Почему бубен не подарили? Или в бубен не дали?
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7
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Daks Viktor
Daks Viktor
😁😁😁😁😁клоун кремлівський...
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