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''Так хто олені?'' У мережі висміяли ''мисливця'' Путіна

11.2тЧитати матеріал російською

Російські пропагандистські ЗМІ у всіх фарбах показали, як президенту країни Володимиру Путіну в Ханти-Мансійську подарували пояс оленяря. Ці публікації вельми засмутили користувачів у РФ.

Так, під відповідним твітом журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова вони не шкодували слів, щоб висловити своє обурення.

"У нього цілий край тоне з людьми і мостами, а він до чукч-оленярів поїхав. Нормально", "Оленів ціла країна, без пояса ніяк", "Пенсіонерів, видно, ще не всіх обібрав", - пишуть росіяни.

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Володимир Путін у Ханти-Мансійську

Володимир Путін у Ханти-Мансійську

Висміяв новий подарунок Путіну і український політолог Олексій Голобуцький. "Цікаво, хто призначений почесними оленями: Медведєв чи Шойгу?" - запитав він у своєму Telegram.

''Так хто олені?'' У мережі висміяли ''мисливця'' Путіна
''Так хто олені?'' У мережі висміяли ''мисливця'' Путіна
''Так хто олені?'' У мережі висміяли ''мисливця'' Путіна
''Так хто олені?'' У мережі висміяли ''мисливця'' Путіна
''Так хто олені?'' У мережі висміяли ''мисливця'' Путіна
''Так хто олені?'' У мережі висміяли ''мисливця'' Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіна висміяли за нову хитрість зі зростом під час візиту у місто Ханти-Мансійськ.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Почему бубен не подарили? Или в бубен не дали?
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Daks Viktor
Daks Viktor
😁😁😁😁😁клоун кремлівський...
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