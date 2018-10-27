''Так хто олені?'' У мережі висміяли ''мисливця'' Путіна

Російські пропагандистські ЗМІ у всіх фарбах показали, як президенту країни Володимиру Путіну в Ханти-Мансійську подарували пояс оленяря. Ці публікації вельми засмутили користувачів у РФ.

Так, під відповідним твітом журналіста кремлівського пулу Дмитра Смирнова вони не шкодували слів, щоб висловити своє обурення.

"У нього цілий край тоне з людьми і мостами, а він до чукч-оленярів поїхав. Нормально", "Оленів ціла країна, без пояса ніяк", "Пенсіонерів, видно, ще не всіх обібрав", - пишуть росіяни.

Володимир Путін у Ханти-Мансійську

Висміяв новий подарунок Путіну і український політолог Олексій Голобуцький. "Цікаво, хто призначений почесними оленями: Медведєв чи Шойгу?" - запитав він у своєму Telegram.

В Ханты-Мансийске Путину подарили пояс оленевода: С березовыми ножнами и амулетами, приносящими удачу на охоте pic.twitter.com/A61mxDs8XX — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 26 октября 2018 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путіна висміяли за нову хитрість зі зростом під час візиту у місто Ханти-Мансійськ.