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"Создают новый СССР": сеть разозлила "показушная набожность" Лукашенко и Путина

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В сети разгорелся ажиотаж вокруг лидеров России Владимира Путина и Беларуси Александра Лукашенко.

Они посетили Валаамский монастырь в Карелии в частности, побывали на службе в Спасо-Преображенском Валаамском ставропигиальном мужском монастыре.

Видео опубликовали пропагандисты Кремля Ольга Скабеева и Дмитрий Смирнов в соцсетях, однако пользователи раскритиковали президентов за наигранность мероприятия, которое также посетил сын Лукашенко Николай.

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"А Лукашенко говорит, что в следующий раз приедет на Валаам с пилой, топором и косой! Хозяйство поднимать будет", - передала слова главы Беларуси Скабеева.

"Бывшие коммунисты знают, как проводить время", "Даже смотреть просто неприятно", "Эта показушная набожность от членов КПСС так трогательна..." "Путин и Лукашенко герои нашего времени. Они уже создают новый СССР через Союзное государство!" - отреагировали в сети.

"Создают новый СССР": сеть разозлила "показушная набожность" Лукашенко и Путина
"Создают новый СССР": сеть разозлила "показушная набожность" Лукашенко и Путина
"Создают новый СССР": сеть разозлила "показушная набожность" Лукашенко и Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный публицист сравнил президента Украины Владимира Зеленского с главой Беларуси Александром Лукашенко.

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Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Россия
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
за то вальцман затомосячил украинсую церковь
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