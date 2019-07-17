"Створюють новий СРСР": мережу розлютила "показна набожність" Лукашенка і Путіна

У мережі розгорівся ажіотаж навколо лідерів Росії Володимира Путіна та Білорусі Олександра Лукашенка.

Вони відвідали Валаамський монастир в Карелії зокрема, побували на службі в Спасо-Преображенському Валаамському ставропігійному чоловічому монастирі.

Відео опублікували пропагандисти Кремля Ольга Скабєєва і Дмитро Смирнов в соцмережах, однак користувачі розкритикували президентів за награність заходу, який також відвідав син Лукашенка Микола.

"А Лукашенко каже, що наступного разу приїде на Валаам з пилкою, сокирою і косою! Господарство піднімати буде", - передала слова глави Білорусі Скабєєва.

Путін і Лукашенко на Валаамі: Президенти Росії і Білорусії приїхали в Спасо-Преображенський храм pic.twitter.com/IF4dGwpqu2 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 17 липня 2019 р

"Колишні комуністи знають, як проводити час", "Навіть дивитися просто неприємно", "Ця показна набожність від членів КПРС така зворушлива..." "Путін і Лукашенко герої нашого часу. Вони вже створюють новий СРСР через Союзну державу!" - відреагували в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий публіцист порівняв президента України Володимира Зеленського з главою Білорусі Олександром Лукашенком.

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