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"Створюють новий СРСР": мережу розлютила "показна набожність" Лукашенка і Путіна

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У мережі розгорівся ажіотаж навколо лідерів Росії Володимира Путіна та Білорусі Олександра Лукашенка.

Вони відвідали Валаамський монастир в Карелії зокрема, побували на службі в Спасо-Преображенському Валаамському ставропігійному чоловічому монастирі.

Відео опублікували пропагандисти Кремля Ольга Скабєєва і Дмитро Смирнов в соцмережах, однак користувачі розкритикували президентів за награність заходу, який також відвідав син Лукашенка Микола.

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"А Лукашенко каже, що наступного разу приїде на Валаам з пилкою, сокирою і косою! Господарство піднімати буде", - передала слова глави Білорусі Скабєєва.

"Колишні комуністи знають, як проводити час", "Навіть дивитися просто неприємно", "Ця показна набожність від членів КПРС така зворушлива..." "Путін і Лукашенко герої нашого часу. Вони вже створюють новий СРСР через Союзну державу!" - відреагували в мережі.

"Створюють новий СРСР": мережу розлютила "показна набожність" Лукашенка і Путіна
"Створюють новий СРСР": мережу розлютила "показна набожність" Лукашенка і Путіна
"Створюють новий СРСР": мережу розлютила "показна набожність" Лукашенка і Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий публіцист порівняв президента України Володимира Зеленського з главою Білорусі Олександром Лукашенком.

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Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Росія
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Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
за то вальцман затомосячил украинсую церковь
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