"Тупое быдло!" Путина разгромили за пошлую шутку: видео

Президент России Владимир Путин вновь отличился нелепой шуткой.

В этот раз он пошло пошутил о проекте "Ночь карьеры", который, позволяет участникам делиться практическими знаниями в самых разных отраслях. Соответствующее видео опубликовал журналист-фанат Путина Дмитрий Смирнов в Twitter.

"По ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии", – сказал глава страны-агрессора.

Такую шутку, в отличие от Смирнова, пользователи сети не оценили и жестко раскритиковали Путина.

"Какое же оно тупое быдло", "Шутки явно не сильная сторона деда", "Это как? В ночь карьеры раком стоять?" "В его возрасте только шутить и остается", - пишут они.

Путин про "Ночь карьеры": По ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии pic.twitter.com/Psl2XEUmzk — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Грузии ведущий в прямом эфире жестко обматерил Путина, чем вызвал широкий общественный резонанс в обеих странах.

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