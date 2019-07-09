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"Тупое быдло!" Путина разгромили за пошлую шутку: видео

8.8т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин вновь отличился нелепой шуткой.

В этот раз он пошло пошутил о проекте "Ночь карьеры", который, позволяет участникам делиться практическими знаниями в самых разных отраслях. Соответствующее видео опубликовал журналист-фанат Путина Дмитрий Смирнов в Twitter.

"По ночам другие задачи должны стоять, в сфере демографии", – сказал глава страны-агрессора.

Такую шутку, в отличие от Смирнова, пользователи сети не оценили и жестко раскритиковали Путина.

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"Какое же оно тупое быдло", "Шутки явно не сильная сторона деда", "Это как? В ночь карьеры раком стоять?" "В его возрасте только шутить и остается", - пишут они.

"Тупое быдло!" Путина разгромили за пошлую шутку: видео
"Тупое быдло!" Путина разгромили за пошлую шутку: видео
"Тупое быдло!" Путина разгромили за пошлую шутку: видео
"Тупое быдло!" Путина разгромили за пошлую шутку: видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Грузии ведущий в прямом эфире жестко обматерил Путина, чем вызвал широкий общественный резонанс в обеих странах.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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