Согнали детей в военной форме: ''зомби-митинг'' в Крыму высмеяли в сети

В оккупированном крымском городе Севастополь на митинг в память о ликвидаторах Чернобыльской катастофы согнали детей в костюмах зомби.

Неуместная форма крымских детей вызвала смех и критику со стороны пользователей в комментариях в Twitter-аккаунте "Крымский бандеровец". Речь идет о митинге в память о подвиге ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии, приуроченного к завершению строительства защитного саркофага над разрушенным энергоблоком, который был построен 30 ноября и принят в эксплуатацию 14 декабря 1986 года.

В честь памятной церемонии десяток детей были вынуждены переодеться в военную форму "Юнармии".

Крым. В оккупированном Севастополе состоялся митинг в память о подвиге ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии. На митинг согнали детей-зомби в военной форме из одебиливающей секты "Юнармия" https://t.co/litpcOojD1 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 9 декабря 2018 г.

Такая странная одежда детей сразу же вызвала смех у пользователей.

"Вот пускай и ликвидируют в Армянске ведерками. Пока все в зборе", — прокомментировал пользователь "Ешкин".

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"Как чернобылец скажу что это полнейшее лицемерие. То что строили и ликвидировали последствия — это действительно подвиг, но кто-нибудь интересовался нах"ра нагнали столько мужиков и нужно ли было такое количество( в итоге облученных сверх дозами)", — написал пользователь Glory to Ukraine.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пользователи сети возмутились ошибками, которые они замечали на улицах оккупированного Крыма.