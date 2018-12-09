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Согнали детей в военной форме: ''зомби-митинг'' в Крыму высмеяли в сети

2.5тЧитать материал на украинском

В оккупированном крымском городе Севастополь на митинг в память о ликвидаторах Чернобыльской катастофы согнали детей в костюмах зомби.

Неуместная форма крымских детей вызвала смех и критику со стороны пользователей в комментариях в Twitter-аккаунте "Крымский бандеровец". Речь идет о митинге в память о подвиге ликвидаторов последствий Чернобыльской аварии, приуроченного к завершению строительства защитного саркофага над разрушенным энергоблоком, который был построен 30 ноября и принят в эксплуатацию 14 декабря 1986 года.

В честь памятной церемонии десяток детей были вынуждены переодеться в военную форму "Юнармии".

Такая странная одежда детей сразу же вызвала смех у пользователей.

"Вот пускай и ликвидируют в Армянске ведерками. Пока все в зборе", — прокомментировал пользователь "Ешкин".

Согнали детей в военной форме: ''зомби-митинг'' в Крыму высмеяли в сети

Скриншот

"Как чернобылец скажу что это полнейшее лицемерие. То что строили и ликвидировали последствия — это действительно подвиг, но кто-нибудь интересовался нах"ра нагнали столько мужиков и нужно ли было такое количество( в итоге облученных сверх дозами)", — написал пользователь Glory to Ukraine.

Как ранее писал OBOZREVATEL, пользователи сети возмутились ошибками, которые они замечали на улицах оккупированного Крыма.

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Пигин Макс
Пигин Макс
Гораздо гуманней поступил Попрошеко, выгнав детей копать окопы.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Пионеры и комсомольцы-так держать.пездец.детям не дают покоя.это возрождение ленинско- комм.мракобесия.
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2
смотри видео
смотри видео
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