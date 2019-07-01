"Смесь Ленина и упоротого лиса": музей с "героями ДНР" вызвал ажиотаж в сети

На оккупированном Донбассе появился музей так называемой "Новороссии", придуманной Кремлем.
Об этом стало известно после публикации в соцсетях снимка, на котором молодые люди сфотографировались на фоне фигур погибших главарей "ДНР" Моторолы и Александра Захарченко.
"Смесь Ленина и упоротого лиса", "Зомби возвращаются", "А двое средних -это ж живые, нет?" "Это счастливая пара венчается в окружении пластмассовых памятников? Пластмассовый русский мир", "Чем дольше смотрю, тем смешнее становится", "Как живые", - смеются пользователи.
Захарченко и Моторола
obozrevatel
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети возник ажиотаж вокруг нелепого фильма террористов о войне с Украиной. Пользователи сети ярко высмеяли творческие потуги оккупантов.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.