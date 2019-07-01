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"Суміш Леніна і упоротого лиса": музей з "героями ДНР" викликав ажіотаж в мережі

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На окупованому Донбасі з'явився музей так званої "Новоросії", яку придумав Кремль.

Про це стало відомо після публікації в соцмережах знімка, на якому молоді люди сфотографувалися на фоні фігур загиблих ватажків "ДНР" Мотороли і Олександра Захарченка.

"Суміш Леніна і упоротого лиса", "Зомбі повертаються", "А двоє середніх це ж живі, ні?" "Це щаслива пара вінчається в оточенні пластмасових пам'ятників? Пластмасовий русскій мір", "Чим довше дивлюся, тим смішніше стає", "Як живі", - сміються користувачі.

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"Суміш Леніна і упоротого лиса": музей з "героями ДНР" викликав ажіотаж в мережі
"Суміш Леніна і упоротого лиса": музей з "героями ДНР" викликав ажіотаж в мережі
"Суміш Леніна і упоротого лиса": музей з "героями ДНР" викликав ажіотаж в мережі
"Суміш Леніна і упоротого лиса": музей з "героями ДНР" викликав ажіотаж в мережі

Захарченко і Моторола

Захарченко і Моторола

obozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі виник ажіотаж навколо безглуздого фільму терористів про війну з Україною. Користувачі мережі яскраво висміяли творчі потуги окупантів.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Арсеній Павлов (Моторола)Олександр Захарченко
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
Новини ДНРНовини Донбасу
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