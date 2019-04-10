"Сливной бачок сломался": Скабееву "настигла карма" в ПАСЕ

У пропагандистки Кремля Ольги Скабеевой в Парламентской ассамблее Совета Европы сломалась вся техника после интервью с народным депытатом Украины Бориславом Березой.

Выходить в эфир ей пришлось с телефона. Подтверждающее видео опубликовал в Facebook сам Береза. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это лучшее, что было с нами: со Скабеевой и со мной. У нее не работает вся техника. Наверное, прокляли", – прокомментировал нардеп.

В то время, пока Береза записывал видео, Скабеева отпускала недовольные комментарии и снимала ответный сюжет об украинском политике.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Пользователи бурно отреагировали на инцидент, который приключился с пропагандисткой.

"Карма настигла", "Самое главное, что у нее сломались совесть и мозги", "Сломался сливной бачок", "Бог не Тимошка, видит немножко", "Что делает визитка Правого сектора чудотворная", "Рухнула вся брехня", – написали в комментариях.

Отметим, Скабеева известна тем, что не раз пыталась спровоцировать на конфликт украинскую делегацию в ПАСЕ, устраивая "охоту" в кулуарах.

Ранее у нее уже возникал конфликт с Березой. Тогда пропагандистка пыталась помешать украинской делегации общаться с журналистами и буквально закрыла собой вице-спикера Верховной Рады Украины Ирину Геращенко.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на это разместил гневный пост, в котором пригрозил Березе, что "найдется истинный мужчина, который влепит ему звонкую оплеуху". Береза нашел, чем ответить на угрозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинская журналистка Янина Соколова затроллила Ольгу Скабееву за чрезмерный интерес к выборам в Украине и вызвала ее на дебаты.

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