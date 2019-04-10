"Зливний бачок зламався": Скабєєву "наздогнала карма" в ПАРЄ

У пропагандистки Кремля Ольги Скабєєвої в Парламентській асамблеї Ради Європи зламалася вся техніка після інтерв'ю з народним депитатом України Бориславом Березою.

Виходити в ефір їй довелося з телефону. Підтверджуюче відео опублікував у Facebook сам Береза. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це найкраще, що було з нами: зі Скабєєвою і зі мною. У неї не працює вся техніка. Напевно, прокляли", – прокоментував нардеп.

У той час, поки Береза записував відео, Скабеева відпускала незадоволені коментарі і знімала у відповідь сюжет про українського політика.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Користувачі бурхливо відреагували на інцидент, який трапився з пропагандисткою.

"Карма наздогнала", "Найголовніше, що у неї зламалися совість і мізки", "Зламався зливний бачок", "Бог не Тимошка, бачить трішки", "Що робить візитка Правого сектора чудотворна", "Впала вся брехня", – написали в коментарях.

Відзначимо, Скабеева відома тим, що не раз намагалася спровокувати на конфлікт українську делегацію в ПАРЄ, влаштовуючи "полювання" в кулуарах.

Раніше у неї вже виникав конфлікт з Березою. Тоді пропагандистка намагалася перешкодити українській делегації спілкуватися з журналістами і буквально закрила собою віце-спікера Верховної Ради України Ірину Геращенко.

Глава Чечні Рамзан Кадиров у відповідь на це розмістив гнівний пост, в якому пригрозив Березі, що "знайдеться справжній чоловік, який вліпить йому дзвінкий ляпас". Береза знайшов, чим відповісти на погрози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно українська журналістка Яніна Соколова затролила Ольгу Скабєєву за надмірний інтерес до виборів в Україні і викликала її на дебати.

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