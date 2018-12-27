С голым торсом на олене: на свитере Amazon увидели полуобнаженного Путина

Крупнейшая в мире по торговому обороту в интернете американская компания Amazon выпустила к Новому году свитер с обнаженным по пояс Санта-Клаусом на олене.

Этот образ якобы слишком напоминает покупателям президента РФ Владимира Путина. Особенно эту мысль поддерживают российские пропагандистские СМИ.

Они жалуются, что опубликованные пресс-службой Кремля фотографии российского лидера, ловившего рыбу во время отпуска без рубашки, стали поводом для постоянных насмешек в США.

Владимир Путин НТВ

Подхватить эстафету решила и компания Amazon. В разделе новых поступлений появился свитер из 100-процентного хлопка, стоимостью 21.99 — 29.99 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский кинокритик Эндрю Мэйл усмотрел в советском сериале "Семнадцать мгновений весны" причину, по которой к власти в России со временем пришел нынешний президент Владимир Путин.

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