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"Российской культуре всего 350 лет": в Украине резко высмеяли сенатора-"историка" из РФ

7.8тЧитать материал на украинском

Российский сенатор Алексей Пушков опять оскандалился, пытаясь доказать, что культура РФ куда более древняя и важная, нежели украинская.

Его прокол подметил украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий. "То, что Порошенко назвал концом "культурной оккупации", есть лишь план "освобождения" Украины от огромного пласта мировой культуры – русской культуры. Вместо нее навязываются псевдоистория и убогая новая мифология, которые призваны превратить страну в глубокую культурную провинцию", – написал Пушков в своем Twitter.

И получил жесткий ответ. Ему напомнили, что "российской культуре всего 350 лет".

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Алексей Пушков

Алексей Пушков

"24 СМИ"

"Он забыл, что "мировая русская культура" – это лишь несчастная 350-летняя культура (и ту дали тем лапотникам мы с чрезмерной доброты) только 1/9 части света. Далеко не весь мир и лишь немного дольше, чем культура демонстративно "беспамятном" Америки. Тогда как вокруг Украины идут дискуссии, сколько именно тысячелетий считать нашей подлинной историей", – написал Голобуцкий.

"Российской культуре всего 350 лет": в Украине резко высмеяли сенатора-"историка" из РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Пушков гневно ответил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, который заявил, что Крым — это худшая версия РФ.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Алексей ПушковАлексей Голобуцкий
Место
Россия
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Комментарии
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Yan Kim
Yan Kim
да как он посмел, вго еще на свете не было а великие укры уже море выкопали! да и все включая его произошли от великих шумеров
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Римскую империю основал Август Цезарь но мало кто знает, что он был украинец и по настоящему его звали Серпень Цесаренко)))))))
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Gordon Yury
Gordon Yury
єрєфії по великому рахунку всього років 100, оскільки як країна вона була сформована леніним у 1917...1918 роках. Їх культурний пласт базується на ідеологічно обгрунтованих творах Горького, О. Толстого, Шолохова та фільмах М. Міхалкова... Сучасною злітературною зіркою без сумніву можна рахувати Прилєпіна... От і всі культурні досягення єрєфії... Від всього попереднього вони відмовились у 1917 році...
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3
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
zhukov vanya, пффф)))... Оч смешно... Напомни мне, Ваня кто были большинство революционеров 1917 года, кто служил вертухаями, и наконец кто руководил Советским Союзом после Грузина?
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Gordon Yury
Gordon Yury
Khruslov Alexey, вот не надо - войско Муравьева оккупировало УКРАИНУ по команде из Кремля, а затем большевики силой (коллективизация+голодомор) заставили УКРАИНУ войти в состав СССР. Но это решение ленина можно было в то время понять - без УКРАИНЫ вы бы просто вымерли от голода. А так - ценой жизней миллионов УКРАИНЦЕВ он спас своих земляков от голодной смерти.
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