"Российской культуре всего 350 лет": в Украине резко высмеяли сенатора-"историка" из РФ

Российский сенатор Алексей Пушков опять оскандалился, пытаясь доказать, что культура РФ куда более древняя и важная, нежели украинская.

Его прокол подметил украинский политолог и блогер Алексей Голобуцкий. "То, что Порошенко назвал концом "культурной оккупации", есть лишь план "освобождения" Украины от огромного пласта мировой культуры – русской культуры. Вместо нее навязываются псевдоистория и убогая новая мифология, которые призваны превратить страну в глубокую культурную провинцию", – написал Пушков в своем Twitter.

И получил жесткий ответ. Ему напомнили, что "российской культуре всего 350 лет".

Алексей Пушков "24 СМИ"

То, что Порошенко назвал концом "культурной оккупации", есть лишь план "освобождения" Украины от огромного пласта мировой культуры - русской культуры. Вместо нее навязываются псевдоистория и убогая новая мифология, к-ые призваны превратить страну в глубокую культурную провинцию. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 марта 2019 г.

"Он забыл, что "мировая русская культура" – это лишь несчастная 350-летняя культура (и ту дали тем лапотникам мы с чрезмерной доброты) только 1/9 части света. Далеко не весь мир и лишь немного дольше, чем культура демонстративно "беспамятном" Америки. Тогда как вокруг Украины идут дискуссии, сколько именно тысячелетий считать нашей подлинной историей", – написал Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Пушков гневно ответил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, который заявил, что Крым — это худшая версия РФ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!