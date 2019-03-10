"Російській культурі всього 350 років": в Україні різко висміяли сенатора- "історика" із РФ

Російський сенатор Олексій Пушков знову оскандалився, намагаючись довести, що культура РФ куди більш давня і важлива, ніж українська.

Його прокол помітив український політолог і блогер Олексій Голобуцький. "Те, що Порошенко назвав кінцем "культурної окупації", є лише план "визволення" України від величезного пласту світової культури – російської культури. Замість неї нав'язують псевдоісторію і убогу нову міфологію, які покликані перетворити країну у глибоку культурну провінцію", – написав Пушков у своєму Twitter.

І отримав жорстку відповідь. Йому нагадали, що "російській культурі всього 350 років".

Олексій Пушков "24 ЗМІ"

Те, що Порошенко назвав кінцем "культурної окупації", є лише план "визволення" України від величезного пласту світової культури - російської культури. Замість неї нав'язуються псевдоісторію і убога нова міфологія, к-ті покликані перетворити країну в глибоку культурну провінцію. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 березня 2019 р

"Він забув, що "світова російська культура" – це лише нещасна 350-літня культура (і ту дали тим лапотникам ми з надмірною добротою) тільки 1/9 частині світу. Далеко не весь світ і лише трохи довше, ніж культура демонстративно "безпам'ятної" Америки. Тоді як навколо України йдуть дискусії, скільки саме тисячоліть вважати нашою справжньою історією", – написав Голобуцький.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Пушков гнівно відповів міністру закордонних справ України Павлу Климкіну, який заявив, що Крим — це найгірша версія РФ.

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