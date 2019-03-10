|Курйози
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на 50 000 грн на послуги медичного центру Олега Колібаби Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Курйози

"Російській культурі всього 350 років": в Україні різко висміяли сенатора- "історика" із РФ

7.8тЧитати матеріал російською

Російський сенатор Олексій Пушков знову оскандалився, намагаючись довести, що культура РФ куди більш давня і важлива, ніж українська.

Його прокол помітив український політолог і блогер Олексій Голобуцький. "Те, що Порошенко назвав кінцем "культурної окупації", є лише план "визволення" України від величезного пласту світової культури – російської культури. Замість неї нав'язують псевдоісторію і убогу нову міфологію, які покликані перетворити країну у глибоку культурну провінцію", – написав Пушков у своєму Twitter.

І отримав жорстку відповідь. Йому нагадали, що "російській культурі всього 350 років".

Новини
"Погралися гарматами "пук-пук": у Росії пенсіонерка жорстко приструнила Путіна. Відео

Олексій Пушков

Олексій Пушков

"24 ЗМІ"

"Він забув, що "світова російська культура" – це лише нещасна 350-літня культура (і ту дали тим лапотникам ми з надмірною добротою) тільки 1/9 частині світу. Далеко не весь світ і лише трохи довше, ніж культура демонстративно "безпам'ятної" Америки. Тоді як навколо України йдуть дискусії, скільки саме тисячоліть вважати нашою справжньою історією", – написав Голобуцький.

"Російській культурі всього 350 років": в Україні різко висміяли сенатора- "історика" із РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Пушков гнівно відповів міністру закордонних справ України Павлу Климкіну, який заявив, що Крим — це найгірша версія РФ.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Олексій ПушковОлексій Голобуцький
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
14
Коментарі
3
15
Смішно
33
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Yan Kim
Yan Kim
да как он посмел, вго еще на свете не было а великие укры уже море выкопали! да и все включая его произошли от великих шумеров
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Римскую империю основал Август Цезарь но мало кто знает, что он был украинец и по настоящему его звали Серпень Цесаренко)))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Gordon Yury
Gordon Yury
єрєфії по великому рахунку всього років 100, оскільки як країна вона була сформована леніним у 1917...1918 роках. Їх культурний пласт базується на ідеологічно обгрунтованих творах Горького, О. Толстого, Шолохова та фільмах М. Міхалкова... Сучасною злітературною зіркою без сумніву можна рахувати Прилєпіна... От і всі культурні досягення єрєфії... Від всього попереднього вони відмовились у 1917 році...
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
2 из 4 ответов | показать все
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
zhukov vanya, пффф)))... Оч смешно... Напомни мне, Ваня кто были большинство революционеров 1917 года, кто служил вертухаями, и наконец кто руководил Советским Союзом после Грузина?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Gordon Yury
Gordon Yury
Khruslov Alexey, вот не надо - войско Муравьева оккупировало УКРАИНУ по команде из Кремля, а затем большевики силой (коллективизация+голодомор) заставили УКРАИНУ войти в состав СССР. Но это решение ленина можно было в то время понять - без УКРАИНЫ вы бы просто вымерли от голода. А так - ценой жизней миллионов УКРАИНЦЕВ он спас своих земляков от голодной смерти.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги