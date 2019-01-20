Путин скрыл фото из проруби: в сети заметили ''полуголого двойника''

Тот факт, что президент России Владимир Путин в этом году скрыл фото своих крещенских купаний, только еще раз доказывает, что в 2018-м вместо него в воду окунался двойник.

Такое мнение высказал украинский политолог Алексей Голобуцкий в своем Facebook. Так он прокомментировал решение российского главы совершить данный обряд "приватным образом".

"На их "Крещение" с запасников Кремля извлекают лучшего отрихтованного двойника и опускают в прорубь полуголыми, а потом снова прячут, до следующей полуголыми фотосессии где-то на Урале с рыбой или лошадьми", – прокомментировал он.

Владимир Путин в Крещение в 2018 году

Пользователи поддержали его. В комментариях они пишут о своих наблюдениях. "Лысина заросла", – удивляются и сетуют: "Не утонуло".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января 2018 года президент России Владимир Путин отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а также принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.

Россияне заметили, что из воды шел пар. Кроме того, люди начали требовать видеоподтверждение купания.

Также было отмечено, что Путин перед тем, как искупаться в проруби, "неправильно" перекрестился – слева направо.

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