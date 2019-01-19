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''Запад хохочет!'' Путин после провала скрыл фото из проруби

4.6тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин после провала в прошлогодний праздник Крещения 19 января в этот раз решил не афишировать свое купание в проруби.

О том, что президентский ритуал прошел приватным образом, рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter. "Владимир Путин окунулся в прорубь в Крещение", – сообщил он, но фото выставил прошлогоднее.

Глава РФ, по сообщениям его пресс-служба, принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.

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Владимир Путин в Крещение в 2018 году

Владимир Путин в Крещение в 2018 году

Российские пользователи разозлились из-за того, что момент не был запечатлен. Некоторые и вовсе предположили, что их обманывают.

"От этого торса Запад уже второй год хохочет", "Снова на "Мосфильме"?", "В прошлом году перекрестился слева на право, насмешил всех", "Не полез, потому что лицензии на освящение воды у РПЦ нет", – возмущаются они в комментариях.

''Запад хохочет!'' Путин после провала скрыл фото из проруби
''Запад хохочет!'' Путин после провала скрыл фото из проруби
''Запад хохочет!'' Путин после провала скрыл фото из проруби

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января 2018 года президент России Владимир Путин отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а также принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.

Россияне заметили, что из воды шел пар. Кроме того, люди начали требовать видеоподтверждение купания.

Также было отмечено, что Путин перед тем, как искупаться в проруби, "неправильно" перекрестился – слева направо.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
Крещение
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Дудко Олег
Дудко Олег
Хохлы ревниво следят за каждым шагом своего божества, просто в истерике от того, что в этом году не удалось увидеть его голым. После всего, что у вас с Путиным было, он просто обязан на вас жениться.
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
А что там у Порошенко ?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хохлы - самые убогие существа на Планете. А как встретил праздник окраинский Гидрант?
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