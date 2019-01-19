''Запад хохочет!'' Путин после провала скрыл фото из проруби

Президент России Владимир Путин после провала в прошлогодний праздник Крещения 19 января в этот раз решил не афишировать свое купание в проруби.

О том, что президентский ритуал прошел приватным образом, рассказал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Twitter. "Владимир Путин окунулся в прорубь в Крещение", – сообщил он, но фото выставил прошлогоднее.

Глава РФ, по сообщениям его пресс-служба, принял участие в крещенских купаниях в Подмосковье.

Владимир Путин в Крещение в 2018 году

Российские пользователи разозлились из-за того, что момент не был запечатлен. Некоторые и вовсе предположили, что их обманывают.

"От этого торса Запад уже второй год хохочет", "Снова на "Мосфильме"?", "В прошлом году перекрестился слева на право, насмешил всех", "Не полез, потому что лицензии на освящение воды у РПЦ нет", – возмущаются они в комментариях.

Владимир Путин окунулся в прорубь в Крещение: в отличие от прошлого года в этот раз президентское купание прошло приватным образом pic.twitter.com/aakVIqYL7o — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 января 2018 года президент России Владимир Путин отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а также принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере.

Россияне заметили, что из воды шел пар. Кроме того, люди начали требовать видеоподтверждение купания.

Также было отмечено, что Путин перед тем, как искупаться в проруби, "неправильно" перекрестился – слева направо.

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