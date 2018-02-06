Путин приезжает? Появилось видео российских коммунальщиков, косящих снег

В сети появилось забавное видео, на котором запечатлены российские коммунальщики, убирающие снег с помощью газонокосилок.

Ролик опубликовал пользователь "Доктор Бенвей" на своем Youtube-канале.

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Отмечается, что коммунальщики за странным занятием были сняты в городе Хабаровске в начале февраля. У пользователей сети вызвали недоумение их действия и они оставили под записью множество стебных и критичных комментариев. Более того, в них они даже выдвинули версию, что столь нестандартный способ уборки территории был выбран накануне приезда в город президента России Владимира Путина.

"Совок вонючий, фу", "В цирках позавидуют такой цирковой программе!", "Такое может быть только у вяликих, которые вперде планеты всей, лишь бы только задницу голую никто не заметил﻿", "На хрена? Путин приезжает? А следы кто-нибудь заметать будет?", "Потемовские деревни, путинские газоны", "Скрепно﻿", "Славные последователи великого и могучего", "Лишняя хромосома в действии, печалька", — пишут люди.

Как сообщал "Обозреватель", ﻿ранее в Уфе (Башкортостан, Россия) коммунальные службы по указке чиновников убрали от снега полгорода, поскольку не знали точного маршрута движения Путина, который ехал туда с визитом на мотостроительный завод.