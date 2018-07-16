Приковала цепью: на Прикарпатье горе-мать издевалась над своими детьми

В селе Городенковского района Ивано-Франковской области мать раздела и приковала 12-летнюю дочь и 11-летнего сына к батарее и ушла на целый день на работу.

"С заявлением в Городенковское отделение полиции обратилась 67-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила об исчезновении из дома ее двух внуков. Полицейские начали немедленные поиски детей и уже через несколько часов, 13 июля, нашли их в райцентре, возле Дома культуры в заброшенном помещении деревянной веранды", – сообщила пресс-служба Нацполиции 16 июля. (Также опубликовано видео. Чтобы посмотреть, проскрольте страницу)

Отмечается, что 32-летняя мать часто конфликтовала с детьми и незаконно лишала их свободы. Она приковывала их металлической цепью к батарее в спальне и крану в ванной комнате.

"При этом мать длительное время наносила детям физические страдания. Во время последнего такого конфликта женщина привязала детей металлической цепью, а сама ушла из дома. Мальчик смог снять оковы и помог сестре. Поэтому дети собрали вещи и сбежали из дома. После проведенной ночи в заброшенном помещении деревянной веранды их и нашли полицейские. Сейчас полиция выясняет причины и мотивы такого поведения матери по отношению к родным детям", – сказано в сообщении.

По данным ТСН, мальчик спрятал гаечный ключ под ванной, когда мать его приковала к крану. Именно так он смог выбраться и освободить сестру. Дети побежали сначала к бабушке. По словам женщины, мать поставила перед девочкой тарелку супа с сухариками и ведро для нужд.

"Боялись нам сказать, потому что мама пригрозила, если они что-то скажут, спалит этот дом. Понимаете, в каком дети состоянии", – рассказала бабушка.

Дедушка снял с них наручники, после чего они якобы пошли домой. Посреди ночи, дети сбежали из села. Только в полиции они рассказали, как мать над ними издевалась. Даже соседи догадывались, как женщина воспитывает своих чад. Сама женщина согласилась дать комментарий журналистам только по телефону, но не объяснила, почему так поступила.

"У меня была очень сложная жизнь. И, значит, есть какая-то причина, почему я так поступила. Я своих детей очень люблю", – все, что смогла ответить горе-мать.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины. За такие действия матери грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Дети сейчас находятся у бабушки", – сообщили в полиции.

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