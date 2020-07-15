Пранкеры под видом генсека ООН предложили президенту Польши забрать Львов: Дуда начал запинаться

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли президента Польши Анджея Дуду, предложив ему забрать у Украины Львов и другие города.

В провокационную звонке они представились генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Видео с записью опубликовано в YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, от лица чиновника пранкеры поздравили Дуду с победой на выборах, а также обсудили с ним пандемию коронавируса. Причем в разговоре глава Польши предположил, что "возможным источником заражения жителей страны могла стать Украина".

Помимо этого, Дуда согласился с мнением подставного Гутерриша о том, якобы Россия "внесла огромный вклад в победу во Второй мировой войне".

Пранкеры представились генсеком ООН Антониу Гутерришем

"Но проблема в том, что она и оккупировала нашу страну после Второй мировой", – добавил он со своей стороны.

Также пранкеры от имени генсека ООН отметили, мол, "Украина тоже оккупировала некоторые польские территории". Поэтому предложили польскому президенту забрать Львов и другие украинские города. В ответ Дуда начал заикаться, а потом подчеркнул, что подобных настроений в его стране нет и вообще "Польша находится в хороших отношениях с Украиной".

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий президент Польши Анджей Дуда победил во втором туре президентских выборов. Поддержанный Объединенными правыми, он получил 51,03 процента голосов.