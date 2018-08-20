Пощекотать себе нервы: опубликованы 15 зловещих снимков природы

В сети появилась жуткая подборка снимков живой природы, которая пощекочет нервы любому.

Как пишет Life.ru, представители фауны поедают друг друга и ведут отчаянную борьбу за жизнь, да и просто порой выглядят так, что мурашки по коже.

У всякой медали есть обратная сторона, и тут тоже есть чему ужаснуться. В любом случае окружающий мир надо любить и ценить, но слишком впечатлительным людям лучше подумать, прежде чем смотреть эту устрашающую, но увлекательную подборку.

Чёрный живоглот умер, пытаясь съесть рыбу в четыре раза больше, чем он сам

Гриб антурус арчера, или "пальцы дьявола", похож на кровавую плоть, вырывающуюся из яйца

Муравьи, плюющиеся кислотой

Семена львиного зева, которые выглядят как черепа

Змея, которую атаковали клещи

Кровоточащее дерево

Обивка из ос — присаживайтесь, пожалуйста

Гигантская изопода, найденная в глубине морей

Армия кочевых муравьёв построила "живой" мост при нападении на осиный улий

Красотка минога

Олений череп, который более года находился в воде

Кажется, у этой лакомки что-то застряло в зубах. Это же паучьи лапки, точно!

Безобидные существа, от которых бросает в дрожь

Мой папа прислал мне это. Водяной щитомордник? Теннеси

Найдено в Мексике. Смертельная битва

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве заметили ядовитых змей и объяснял, как уберечься от нападения.