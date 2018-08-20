Полоскотати собі нерви: опубліковано 15 зловісних знімків природи

У мережі з'явилася страшна добірка знімків живої природи, яка полоскоче нерви будь-кому.
Як пише Life.ru, представники фауни поїдають один одного і ведуть відчайдушну боротьбу за життя, а іноді і просто виглядають так, що мурашки по шкірі.
У всякої медалі є зворотний бік, і тут теж є чому жахнутися. У будь-якому випадку навколишній світ треба любити і цінувати, але занадто вразливим людям краще подумати, перш ніж дивитися цю страхітливу, але захоплюючу добірку.
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