Популярных мужчин из фильмов Marvel превратили в женщин: фотофакт

Американский ресурс Bored Panda провел эксперимент с внешностью популярных актеров-мужчин, которые снялись в фильмах по комиксам Marvel, превратив их в женщин.

Пол звезд сменили в FaceApp и представили результаты. Об этом сообщает "Lenta". Эксперименту подверглись Хью Джекман (Росомаха), Марк Руффало (Халк), Райан Рейнольдс (Дэдпул), Крис Хемсворт (Тор), Том Хиддлстон (Локи) и другие.

"Некоторые находят Хью Джекмана симпатичным, как картину, другие считают, что женская версия Тома Хиддлстона ужасно похожа на Элизабет Олсен", — сказано в описании.

"Марку Руффало 50 лет. На фото не 50-летняя женщина. Она может быть его дочерью, но точно не женским вариантом", — обратил внимание читатель.

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