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Популярних чоловіків з фільмів Marvel перетворили на жінок: фотофакт

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Американський ресурс Bored Panda провів експеримент із зовнішністю популярних акторів-чоловіків, які знялися у фільмах за коміксами Marvel, перетворивши їх на жінок.

Пол зірок змінили в FaceApp і представили результати. Про це повідомляє "Lenta". Експерименту піддалися Х'ю Джекман (Росомаха), Марк Руффало (Халк), Райан Рейнольдс (Дедпул), Кріс Хемсворт (Тор), Том Хіддлстон (Локі) та інші.

"Деякі знаходять Х'ю Джекмана привабливим, як картину, інші вважають, що жіноча версія Тома Хіддлстона жахливо схожа на Елізабет Олсен", - сказано в описі.

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"Марку Руффало 50 років. На фото не 50-річна жінка. Вона може бути його дочкою, але точно не жіночим варіантом", - звернув увагу читач.

Як повідомлявOBOZREVATEL, "Месники: Війна нескінченності" побив світовий рекорд за кілька днів з початку показу.

Місце
США
Об'єкти
курйозшоу-бизнес
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